SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Balanced Blend 2
Oeyvind Borgsoe

Balanced Blend 2

Oeyvind Borgsoe
0 inceleme
Güvenilirlik
225 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 152%
VantageInternational-Live 2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 213
Kârla kapanan işlemler:
3 381 (80.25%)
Zararla kapanan işlemler:
832 (19.75%)
En iyi işlem:
114.24 USD
En kötü işlem:
-79.20 USD
Brüt kâr:
3 496.75 USD (432 260 pips)
Brüt zarar:
-1 839.09 USD (194 239 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (11.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
153.62 USD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
30.02%
Maks. mevduat yükü:
6.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
11.04
Alış işlemleri:
2 416 (57.35%)
Satış işlemleri:
1 797 (42.65%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
1.03 USD
Ortalama zarar:
-2.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-0.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-149.76 USD (3)
Aylık büyüme:
3.17%
Yıllık tahmin:
41.06%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.28 USD
Maksimum:
150.10 USD (14.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.72% (139.08 USD)
Varlığa göre:
11.64% (66.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 2578
GBPUSD+ 769
USDCAD+ 429
USDJPY+ 135
NAS100 45
EURGBP+ 30
AUDCAD+ 28
GBPJPY+ 25
EURJPY+ 20
EURAUD+ 19
GBPCAD+ 19
GER40 15
AUDJPY+ 12
NZDUSD+ 11
AUDUSD+ 10
USDCHF+ 10
EURNZD+ 9
EURCAD+ 9
XAUUSD+ 9
GBPAUD+ 8
AUDCHF+ 6
BTCUSD 4
UK100 4
CADCHF+ 3
EURCHF+ 2
DJ30 2
NZDSGD+ 1
GBPCHF+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 921
GBPUSD+ 546
USDCAD+ 76
USDJPY+ 104
NAS100 12
EURGBP+ 4
AUDCAD+ -1
GBPJPY+ 5
EURJPY+ 7
EURAUD+ -2
GBPCAD+ 12
GER40 12
AUDJPY+ 0
NZDUSD+ -2
AUDUSD+ -1
USDCHF+ 0
EURNZD+ 2
EURCAD+ 1
XAUUSD+ -72
GBPAUD+ 4
AUDCHF+ 5
BTCUSD 14
UK100 1
CADCHF+ 3
EURCHF+ 1
DJ30 3
NZDSGD+ 0
GBPCHF+ 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 41K
GBPUSD+ 15K
USDCAD+ 9.6K
USDJPY+ 10K
NAS100 13K
EURGBP+ 310
AUDCAD+ 178
GBPJPY+ 981
EURJPY+ 579
EURAUD+ -39
GBPCAD+ 744
GER40 12K
AUDJPY+ 56
NZDUSD+ -104
AUDUSD+ -43
USDCHF+ 36
EURNZD+ 355
EURCAD+ 205
XAUUSD+ -7.2K
GBPAUD+ -8
AUDCHF+ 278
BTCUSD 140K
UK100 -288
CADCHF+ 111
EURCHF+ 40
DJ30 3K
NZDSGD+ 41
GBPCHF+ 243
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +114.24 USD
En kötü işlem: -79 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +11.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.04.07 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 20:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 04:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.09 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 13:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.19 19:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.06 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.17 20:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.14 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.12 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Balanced Blend 2
Ayda 500 USD
152%
0
0
USD
1.4K
USD
225
99%
4 213
80%
30%
1.90
0.39
USD
12%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.