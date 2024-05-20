SignauxSections
Oeyvind Borgsoe

Balanced Blend 2

Oeyvind Borgsoe
0 avis
Fiabilité
225 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2021 152%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 213
Bénéfice trades:
3 381 (80.25%)
Perte trades:
832 (19.75%)
Meilleure transaction:
114.24 USD
Pire transaction:
-79.20 USD
Bénéfice brut:
3 496.75 USD (432 260 pips)
Perte brute:
-1 839.09 USD (194 239 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (11.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
153.62 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
30.02%
Charge de dépôt maximale:
6.00%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
11.04
Longs trades:
2 416 (57.35%)
Courts trades:
1 797 (42.65%)
Facteur de profit:
1.90
Rendement attendu:
0.39 USD
Bénéfice moyen:
1.03 USD
Perte moyenne:
-2.21 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-0.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-149.76 USD (3)
Croissance mensuelle:
3.24%
Prévision annuelle:
41.06%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.28 USD
Maximal:
150.10 USD (14.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.72% (139.08 USD)
Par fonds propres:
11.64% (66.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD+ 2578
GBPUSD+ 769
USDCAD+ 429
USDJPY+ 135
NAS100 45
EURGBP+ 30
AUDCAD+ 28
GBPJPY+ 25
EURJPY+ 20
EURAUD+ 19
GBPCAD+ 19
GER40 15
AUDJPY+ 12
NZDUSD+ 11
AUDUSD+ 10
USDCHF+ 10
EURNZD+ 9
EURCAD+ 9
XAUUSD+ 9
GBPAUD+ 8
AUDCHF+ 6
BTCUSD 4
UK100 4
CADCHF+ 3
EURCHF+ 2
DJ30 2
NZDSGD+ 1
GBPCHF+ 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD+ 921
GBPUSD+ 546
USDCAD+ 76
USDJPY+ 104
NAS100 12
EURGBP+ 4
AUDCAD+ -1
GBPJPY+ 5
EURJPY+ 7
EURAUD+ -2
GBPCAD+ 12
GER40 12
AUDJPY+ 0
NZDUSD+ -2
AUDUSD+ -1
USDCHF+ 0
EURNZD+ 2
EURCAD+ 1
XAUUSD+ -72
GBPAUD+ 4
AUDCHF+ 5
BTCUSD 14
UK100 1
CADCHF+ 3
EURCHF+ 1
DJ30 3
NZDSGD+ 0
GBPCHF+ 3
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD+ 41K
GBPUSD+ 15K
USDCAD+ 9.6K
USDJPY+ 10K
NAS100 13K
EURGBP+ 310
AUDCAD+ 178
GBPJPY+ 981
EURJPY+ 579
EURAUD+ -39
GBPCAD+ 744
GER40 12K
AUDJPY+ 56
NZDUSD+ -104
AUDUSD+ -43
USDCHF+ 36
EURNZD+ 355
EURCAD+ 205
XAUUSD+ -7.2K
GBPAUD+ -8
AUDCHF+ 278
BTCUSD 140K
UK100 -288
CADCHF+ 111
EURCHF+ 40
DJ30 3K
NZDSGD+ 41
GBPCHF+ 243
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +114.24 USD
Pire transaction: -79 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +11.42 USD
Perte consécutive maximale: -0.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.04.07 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 20:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 04:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.09 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 13:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.19 19:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.06 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.17 20:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.14 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.12 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.