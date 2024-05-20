SinaisSeções
Oeyvind Borgsoe

Balanced Blend 2

0 comentários
Confiabilidade
238 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2021 189%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 780
Negociações com lucro:
3 831 (80.14%)
Negociações com perda:
949 (19.85%)
Melhor negociação:
114.24 USD
Pior negociação:
-79.20 USD
Lucro bruto:
3 986.29 USD (781 449 pips)
Perda bruta:
-2 095.06 USD (305 218 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (11.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
153.62 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
40.04%
Depósito máximo carregado:
6.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
12.60
Negociações longas:
2 805 (58.68%)
Negociações curtas:
1 975 (41.32%)
Fator de lucro:
1.90
Valor esperado:
0.40 USD
Lucro médio:
1.04 USD
Perda média:
-2.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-0.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-149.76 USD (3)
Crescimento mensal:
8.46%
Previsão anual:
102.61%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.28 USD
Máximo:
150.10 USD (14.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.72% (139.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.64% (66.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD+ 2754
GBPUSD+ 770
USDCAD+ 535
NAS100 215
USDJPY+ 172
GER40 79
EURGBP+ 30
AUDCAD+ 28
GBPJPY+ 25
EURJPY+ 20
EURAUD+ 19
GBPCAD+ 19
AUDJPY+ 12
NZDUSD+ 11
AUDUSD+ 10
USDCHF+ 10
EURNZD+ 9
EURCAD+ 9
XAUUSD+ 9
DJ30 9
GBPAUD+ 8
AUDCHF+ 6
GBPCHF+ 5
BTCUSD 4
UK100 4
CADCHF+ 3
EURCHF+ 2
NZDSGD+ 2
CHFJPY+ 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD+ 853
GBPUSD+ 547
USDCAD+ 97
NAS100 152
USDJPY+ 121
GER40 110
EURGBP+ 4
AUDCAD+ -1
GBPJPY+ 5
EURJPY+ 7
EURAUD+ -2
GBPCAD+ 12
AUDJPY+ 0
NZDUSD+ -2
AUDUSD+ -1
USDCHF+ 0
EURNZD+ 2
EURCAD+ 1
XAUUSD+ -72
DJ30 13
GBPAUD+ 4
AUDCHF+ 5
GBPCHF+ 15
BTCUSD 14
UK100 1
CADCHF+ 3
EURCHF+ 1
NZDSGD+ 1
CHFJPY+ 2
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD+ 38K
GBPUSD+ 15K
USDCAD+ 12K
NAS100 156K
USDJPY+ 13K
GER40 98K
EURGBP+ 310
AUDCAD+ 178
GBPJPY+ 981
EURJPY+ 579
EURAUD+ -39
GBPCAD+ 744
AUDJPY+ 56
NZDUSD+ -104
AUDUSD+ -43
USDCHF+ 36
EURNZD+ 355
EURCAD+ 205
XAUUSD+ -7.2K
DJ30 13K
GBPAUD+ -8
AUDCHF+ 278
GBPCHF+ 1.2K
BTCUSD 140K
UK100 -288
CADCHF+ 111
EURCHF+ 40
NZDSGD+ 174
CHFJPY+ 297
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +114.24 USD
Pior negociação: -79 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +11.42 USD
Máxima perda consecutiva: -0.83 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.10.21 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 20:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 20:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 04:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.09 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 13:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.19 19:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.06 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.17 20:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.14 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.12 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Balanced Blend 2
99 USD por mês
189%
0
0
USD
3.9K
USD
238
99%
4 780
80%
40%
1.90
0.40
USD
12%
1:500
Copiar

