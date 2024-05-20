- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
4 780
Negociações com lucro:
3 831 (80.14%)
Negociações com perda:
949 (19.85%)
Melhor negociação:
114.24 USD
Pior negociação:
-79.20 USD
Lucro bruto:
3 986.29 USD (781 449 pips)
Perda bruta:
-2 095.06 USD (305 218 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (11.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
153.62 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
40.04%
Depósito máximo carregado:
6.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
12.60
Negociações longas:
2 805 (58.68%)
Negociações curtas:
1 975 (41.32%)
Fator de lucro:
1.90
Valor esperado:
0.40 USD
Lucro médio:
1.04 USD
Perda média:
-2.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-0.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-149.76 USD (3)
Crescimento mensal:
8.46%
Previsão anual:
102.61%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.28 USD
Máximo:
150.10 USD (14.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.72% (139.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.64% (66.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|2754
|GBPUSD+
|770
|USDCAD+
|535
|NAS100
|215
|USDJPY+
|172
|GER40
|79
|EURGBP+
|30
|AUDCAD+
|28
|GBPJPY+
|25
|EURJPY+
|20
|EURAUD+
|19
|GBPCAD+
|19
|AUDJPY+
|12
|NZDUSD+
|11
|AUDUSD+
|10
|USDCHF+
|10
|EURNZD+
|9
|EURCAD+
|9
|XAUUSD+
|9
|DJ30
|9
|GBPAUD+
|8
|AUDCHF+
|6
|GBPCHF+
|5
|BTCUSD
|4
|UK100
|4
|CADCHF+
|3
|EURCHF+
|2
|NZDSGD+
|2
|CHFJPY+
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD+
|853
|GBPUSD+
|547
|USDCAD+
|97
|NAS100
|152
|USDJPY+
|121
|GER40
|110
|EURGBP+
|4
|AUDCAD+
|-1
|GBPJPY+
|5
|EURJPY+
|7
|EURAUD+
|-2
|GBPCAD+
|12
|AUDJPY+
|0
|NZDUSD+
|-2
|AUDUSD+
|-1
|USDCHF+
|0
|EURNZD+
|2
|EURCAD+
|1
|XAUUSD+
|-72
|DJ30
|13
|GBPAUD+
|4
|AUDCHF+
|5
|GBPCHF+
|15
|BTCUSD
|14
|UK100
|1
|CADCHF+
|3
|EURCHF+
|1
|NZDSGD+
|1
|CHFJPY+
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD+
|38K
|GBPUSD+
|15K
|USDCAD+
|12K
|NAS100
|156K
|USDJPY+
|13K
|GER40
|98K
|EURGBP+
|310
|AUDCAD+
|178
|GBPJPY+
|981
|EURJPY+
|579
|EURAUD+
|-39
|GBPCAD+
|744
|AUDJPY+
|56
|NZDUSD+
|-104
|AUDUSD+
|-43
|USDCHF+
|36
|EURNZD+
|355
|EURCAD+
|205
|XAUUSD+
|-7.2K
|DJ30
|13K
|GBPAUD+
|-8
|AUDCHF+
|278
|GBPCHF+
|1.2K
|BTCUSD
|140K
|UK100
|-288
|CADCHF+
|111
|EURCHF+
|40
|NZDSGD+
|174
|CHFJPY+
|297
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +114.24 USD
Pior negociação: -79 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +11.42 USD
Máxima perda consecutiva: -0.83 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
189%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
238
99%
4 780
80%
40%
1.90
0.40
USD
USD
12%
1:500