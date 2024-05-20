- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4 776
Прибыльных трейдов:
3 829 (80.17%)
Убыточных трейдов:
947 (19.83%)
Лучший трейд:
114.24 USD
Худший трейд:
-79.20 USD
Общая прибыль:
3 980.90 USD (776 061 pips)
Общий убыток:
-2 091.92 USD (302 083 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (11.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.62 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
40.04%
Макс. загрузка депозита:
6.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
12.58
Длинных трейдов:
2 801 (58.65%)
Коротких трейдов:
1 975 (41.35%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
0.40 USD
Средняя прибыль:
1.04 USD
Средний убыток:
-2.21 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-0.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-149.76 USD (3)
Прирост в месяц:
8.22%
Годовой прогноз:
103.17%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.28 USD
Максимальная:
150.10 USD (14.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.72% (139.08 USD)
По эквити:
11.64% (66.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|2754
|GBPUSD+
|770
|USDCAD+
|535
|NAS100
|211
|USDJPY+
|172
|GER40
|79
|EURGBP+
|30
|AUDCAD+
|28
|GBPJPY+
|25
|EURJPY+
|20
|EURAUD+
|19
|GBPCAD+
|19
|AUDJPY+
|12
|NZDUSD+
|11
|AUDUSD+
|10
|USDCHF+
|10
|EURNZD+
|9
|EURCAD+
|9
|XAUUSD+
|9
|DJ30
|9
|GBPAUD+
|8
|AUDCHF+
|6
|GBPCHF+
|5
|BTCUSD
|4
|UK100
|4
|CADCHF+
|3
|EURCHF+
|2
|NZDSGD+
|2
|CHFJPY+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD+
|853
|GBPUSD+
|547
|USDCAD+
|97
|NAS100
|150
|USDJPY+
|121
|GER40
|110
|EURGBP+
|4
|AUDCAD+
|-1
|GBPJPY+
|5
|EURJPY+
|7
|EURAUD+
|-2
|GBPCAD+
|12
|AUDJPY+
|0
|NZDUSD+
|-2
|AUDUSD+
|-1
|USDCHF+
|0
|EURNZD+
|2
|EURCAD+
|1
|XAUUSD+
|-72
|DJ30
|13
|GBPAUD+
|4
|AUDCHF+
|5
|GBPCHF+
|15
|BTCUSD
|14
|UK100
|1
|CADCHF+
|3
|EURCHF+
|1
|NZDSGD+
|1
|CHFJPY+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD+
|38K
|GBPUSD+
|15K
|USDCAD+
|12K
|NAS100
|154K
|USDJPY+
|13K
|GER40
|98K
|EURGBP+
|310
|AUDCAD+
|178
|GBPJPY+
|981
|EURJPY+
|579
|EURAUD+
|-39
|GBPCAD+
|744
|AUDJPY+
|56
|NZDUSD+
|-104
|AUDUSD+
|-43
|USDCHF+
|36
|EURNZD+
|355
|EURCAD+
|205
|XAUUSD+
|-7.2K
|DJ30
|13K
|GBPAUD+
|-8
|AUDCHF+
|278
|GBPCHF+
|1.2K
|BTCUSD
|140K
|UK100
|-288
|CADCHF+
|111
|EURCHF+
|40
|NZDSGD+
|174
|CHFJPY+
|297
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +114.24 USD
Худший трейд: -79 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +11.42 USD
Макс. убыток в серии: -0.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
189%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
238
99%
4 776
80%
40%
1.90
0.40
USD
USD
12%
1:500