シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Balanced Blend 2
Oeyvind Borgsoe

Balanced Blend 2

Oeyvind Borgsoe
レビュー0件
信頼性
238週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 189%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 780
利益トレード:
3 831 (80.14%)
損失トレード:
949 (19.85%)
ベストトレード:
114.24 USD
最悪のトレード:
-79.20 USD
総利益:
3 986.29 USD (781 449 pips)
総損失:
-2 095.06 USD (305 218 pips)
最大連続の勝ち:
42 (11.42 USD)
最大連続利益:
153.62 USD (2)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
40.04%
最大入金額:
6.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
12.60
長いトレード:
2 805 (58.68%)
短いトレード:
1 975 (41.32%)
プロフィットファクター:
1.90
期待されたペイオフ:
0.40 USD
平均利益:
1.04 USD
平均損失:
-2.21 USD
最大連続の負け:
11 (-0.83 USD)
最大連続損失:
-149.76 USD (3)
月間成長:
7.74%
年間予想:
93.97%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.28 USD
最大の:
150.10 USD (14.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.72% (139.08 USD)
エクイティによる:
11.64% (66.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD+ 2754
GBPUSD+ 770
USDCAD+ 535
NAS100 215
USDJPY+ 172
GER40 79
EURGBP+ 30
AUDCAD+ 28
GBPJPY+ 25
EURJPY+ 20
EURAUD+ 19
GBPCAD+ 19
AUDJPY+ 12
NZDUSD+ 11
AUDUSD+ 10
USDCHF+ 10
EURNZD+ 9
EURCAD+ 9
XAUUSD+ 9
DJ30 9
GBPAUD+ 8
AUDCHF+ 6
GBPCHF+ 5
BTCUSD 4
UK100 4
CADCHF+ 3
EURCHF+ 2
NZDSGD+ 2
CHFJPY+ 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD+ 853
GBPUSD+ 547
USDCAD+ 97
NAS100 152
USDJPY+ 121
GER40 110
EURGBP+ 4
AUDCAD+ -1
GBPJPY+ 5
EURJPY+ 7
EURAUD+ -2
GBPCAD+ 12
AUDJPY+ 0
NZDUSD+ -2
AUDUSD+ -1
USDCHF+ 0
EURNZD+ 2
EURCAD+ 1
XAUUSD+ -72
DJ30 13
GBPAUD+ 4
AUDCHF+ 5
GBPCHF+ 15
BTCUSD 14
UK100 1
CADCHF+ 3
EURCHF+ 1
NZDSGD+ 1
CHFJPY+ 2
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD+ 38K
GBPUSD+ 15K
USDCAD+ 12K
NAS100 156K
USDJPY+ 13K
GER40 98K
EURGBP+ 310
AUDCAD+ 178
GBPJPY+ 981
EURJPY+ 579
EURAUD+ -39
GBPCAD+ 744
AUDJPY+ 56
NZDUSD+ -104
AUDUSD+ -43
USDCHF+ 36
EURNZD+ 355
EURCAD+ 205
XAUUSD+ -7.2K
DJ30 13K
GBPAUD+ -8
AUDCHF+ 278
GBPCHF+ 1.2K
BTCUSD 140K
UK100 -288
CADCHF+ 111
EURCHF+ 40
NZDSGD+ 174
CHFJPY+ 297
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +114.24 USD
最悪のトレード: -79 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +11.42 USD
最大連続損失: -0.83 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.10.21 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 20:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 20:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 04:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.09 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 13:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.19 19:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.06 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.17 20:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.14 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.12 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
