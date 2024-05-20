- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4 780
利益トレード:
3 831 (80.14%)
損失トレード:
949 (19.85%)
ベストトレード:
114.24 USD
最悪のトレード:
-79.20 USD
総利益:
3 986.29 USD (781 449 pips)
総損失:
-2 095.06 USD (305 218 pips)
最大連続の勝ち:
42 (11.42 USD)
最大連続利益:
153.62 USD (2)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
40.04%
最大入金額:
6.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
12.60
長いトレード:
2 805 (58.68%)
短いトレード:
1 975 (41.32%)
プロフィットファクター:
1.90
期待されたペイオフ:
0.40 USD
平均利益:
1.04 USD
平均損失:
-2.21 USD
最大連続の負け:
11 (-0.83 USD)
最大連続損失:
-149.76 USD (3)
月間成長:
7.74%
年間予想:
93.97%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.28 USD
最大の:
150.10 USD (14.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.72% (139.08 USD)
エクイティによる:
11.64% (66.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|2754
|GBPUSD+
|770
|USDCAD+
|535
|NAS100
|215
|USDJPY+
|172
|GER40
|79
|EURGBP+
|30
|AUDCAD+
|28
|GBPJPY+
|25
|EURJPY+
|20
|EURAUD+
|19
|GBPCAD+
|19
|AUDJPY+
|12
|NZDUSD+
|11
|AUDUSD+
|10
|USDCHF+
|10
|EURNZD+
|9
|EURCAD+
|9
|XAUUSD+
|9
|DJ30
|9
|GBPAUD+
|8
|AUDCHF+
|6
|GBPCHF+
|5
|BTCUSD
|4
|UK100
|4
|CADCHF+
|3
|EURCHF+
|2
|NZDSGD+
|2
|CHFJPY+
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD+
|853
|GBPUSD+
|547
|USDCAD+
|97
|NAS100
|152
|USDJPY+
|121
|GER40
|110
|EURGBP+
|4
|AUDCAD+
|-1
|GBPJPY+
|5
|EURJPY+
|7
|EURAUD+
|-2
|GBPCAD+
|12
|AUDJPY+
|0
|NZDUSD+
|-2
|AUDUSD+
|-1
|USDCHF+
|0
|EURNZD+
|2
|EURCAD+
|1
|XAUUSD+
|-72
|DJ30
|13
|GBPAUD+
|4
|AUDCHF+
|5
|GBPCHF+
|15
|BTCUSD
|14
|UK100
|1
|CADCHF+
|3
|EURCHF+
|1
|NZDSGD+
|1
|CHFJPY+
|2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD+
|38K
|GBPUSD+
|15K
|USDCAD+
|12K
|NAS100
|156K
|USDJPY+
|13K
|GER40
|98K
|EURGBP+
|310
|AUDCAD+
|178
|GBPJPY+
|981
|EURJPY+
|579
|EURAUD+
|-39
|GBPCAD+
|744
|AUDJPY+
|56
|NZDUSD+
|-104
|AUDUSD+
|-43
|USDCHF+
|36
|EURNZD+
|355
|EURCAD+
|205
|XAUUSD+
|-7.2K
|DJ30
|13K
|GBPAUD+
|-8
|AUDCHF+
|278
|GBPCHF+
|1.2K
|BTCUSD
|140K
|UK100
|-288
|CADCHF+
|111
|EURCHF+
|40
|NZDSGD+
|174
|CHFJPY+
|297
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +114.24 USD
最悪のトレード: -79 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +11.42 USD
最大連続損失: -0.83 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
189%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
238
99%
4 780
80%
40%
1.90
0.40
USD
USD
12%
1:500