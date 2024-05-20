SeñalesSecciones
Oeyvind Borgsoe

Balanced Blend 2

Oeyvind Borgsoe
0 comentarios
Fiabilidad
238 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2021 189%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 780
Transacciones Rentables:
3 831 (80.14%)
Transacciones Irrentables:
949 (19.85%)
Mejor transacción:
114.24 USD
Peor transacción:
-79.20 USD
Beneficio Bruto:
3 986.29 USD (781 449 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 095.06 USD (305 218 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (11.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
153.62 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
40.04%
Carga máxima del depósito:
6.00%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
12.60
Transacciones Largas:
2 805 (58.68%)
Transacciones Cortas:
1 975 (41.32%)
Factor de Beneficio:
1.90
Beneficio Esperado:
0.40 USD
Beneficio medio:
1.04 USD
Pérdidas medias:
-2.21 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-0.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-149.76 USD (3)
Crecimiento al mes:
8.46%
Pronóstico anual:
102.61%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.28 USD
Máxima:
150.10 USD (14.75%)
Reducción relativa:
De balance:
6.72% (139.08 USD)
De fondos:
11.64% (66.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD+ 2754
GBPUSD+ 770
USDCAD+ 535
NAS100 215
USDJPY+ 172
GER40 79
EURGBP+ 30
AUDCAD+ 28
GBPJPY+ 25
EURJPY+ 20
EURAUD+ 19
GBPCAD+ 19
AUDJPY+ 12
NZDUSD+ 11
AUDUSD+ 10
USDCHF+ 10
EURNZD+ 9
EURCAD+ 9
XAUUSD+ 9
DJ30 9
GBPAUD+ 8
AUDCHF+ 6
GBPCHF+ 5
BTCUSD 4
UK100 4
CADCHF+ 3
EURCHF+ 2
NZDSGD+ 2
CHFJPY+ 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD+ 853
GBPUSD+ 547
USDCAD+ 97
NAS100 152
USDJPY+ 121
GER40 110
EURGBP+ 4
AUDCAD+ -1
GBPJPY+ 5
EURJPY+ 7
EURAUD+ -2
GBPCAD+ 12
AUDJPY+ 0
NZDUSD+ -2
AUDUSD+ -1
USDCHF+ 0
EURNZD+ 2
EURCAD+ 1
XAUUSD+ -72
DJ30 13
GBPAUD+ 4
AUDCHF+ 5
GBPCHF+ 15
BTCUSD 14
UK100 1
CADCHF+ 3
EURCHF+ 1
NZDSGD+ 1
CHFJPY+ 2
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD+ 38K
GBPUSD+ 15K
USDCAD+ 12K
NAS100 156K
USDJPY+ 13K
GER40 98K
EURGBP+ 310
AUDCAD+ 178
GBPJPY+ 981
EURJPY+ 579
EURAUD+ -39
GBPCAD+ 744
AUDJPY+ 56
NZDUSD+ -104
AUDUSD+ -43
USDCHF+ 36
EURNZD+ 355
EURCAD+ 205
XAUUSD+ -7.2K
DJ30 13K
GBPAUD+ -8
AUDCHF+ 278
GBPCHF+ 1.2K
BTCUSD 140K
UK100 -288
CADCHF+ 111
EURCHF+ 40
NZDSGD+ 174
CHFJPY+ 297
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +114.24 USD
Peor transacción: -79 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +11.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.83 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.10.21 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 20:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 20:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 04:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.09 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 13:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.19 19:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.06 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.17 20:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.14 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.12 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Balanced Blend 2
99 USD al mes
189%
0
0
USD
3.9K
USD
238
99%
4 780
80%
40%
1.90
0.40
USD
12%
1:500
Copiar

