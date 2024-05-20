SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Balanced Blend 2
Oeyvind Borgsoe

Balanced Blend 2

Oeyvind Borgsoe
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
238 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 189%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 780
Gewinntrades:
3 831 (80.14%)
Verlusttrades:
949 (19.85%)
Bester Trade:
114.24 USD
Schlechtester Trade:
-79.20 USD
Bruttoprofit:
3 986.29 USD (781 449 pips)
Bruttoverlust:
-2 095.06 USD (305 218 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (11.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
153.62 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
40.04%
Max deposit load:
6.00%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
12.60
Long-Positionen:
2 805 (58.68%)
Short-Positionen:
1 975 (41.32%)
Profit-Faktor:
1.90
Mathematische Gewinnerwartung:
0.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.04 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.21 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-0.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-149.76 USD (3)
Wachstum pro Monat :
7.74%
Jahresprognose:
93.97%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.28 USD
Maximaler:
150.10 USD (14.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.72% (139.08 USD)
Kapital:
11.64% (66.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD+ 2754
GBPUSD+ 770
USDCAD+ 535
NAS100 215
USDJPY+ 172
GER40 79
EURGBP+ 30
AUDCAD+ 28
GBPJPY+ 25
EURJPY+ 20
EURAUD+ 19
GBPCAD+ 19
AUDJPY+ 12
NZDUSD+ 11
AUDUSD+ 10
USDCHF+ 10
EURNZD+ 9
EURCAD+ 9
XAUUSD+ 9
DJ30 9
GBPAUD+ 8
AUDCHF+ 6
GBPCHF+ 5
BTCUSD 4
UK100 4
CADCHF+ 3
EURCHF+ 2
NZDSGD+ 2
CHFJPY+ 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD+ 853
GBPUSD+ 547
USDCAD+ 97
NAS100 152
USDJPY+ 121
GER40 110
EURGBP+ 4
AUDCAD+ -1
GBPJPY+ 5
EURJPY+ 7
EURAUD+ -2
GBPCAD+ 12
AUDJPY+ 0
NZDUSD+ -2
AUDUSD+ -1
USDCHF+ 0
EURNZD+ 2
EURCAD+ 1
XAUUSD+ -72
DJ30 13
GBPAUD+ 4
AUDCHF+ 5
GBPCHF+ 15
BTCUSD 14
UK100 1
CADCHF+ 3
EURCHF+ 1
NZDSGD+ 1
CHFJPY+ 2
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD+ 38K
GBPUSD+ 15K
USDCAD+ 12K
NAS100 156K
USDJPY+ 13K
GER40 98K
EURGBP+ 310
AUDCAD+ 178
GBPJPY+ 981
EURJPY+ 579
EURAUD+ -39
GBPCAD+ 744
AUDJPY+ 56
NZDUSD+ -104
AUDUSD+ -43
USDCHF+ 36
EURNZD+ 355
EURCAD+ 205
XAUUSD+ -7.2K
DJ30 13K
GBPAUD+ -8
AUDCHF+ 278
GBPCHF+ 1.2K
BTCUSD 140K
UK100 -288
CADCHF+ 111
EURCHF+ 40
NZDSGD+ 174
CHFJPY+ 297
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +114.24 USD
Schlechtester Trade: -79 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.83 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.10.21 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 20:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 20:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 04:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.09 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 13:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.19 19:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.06 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.17 20:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.14 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.12 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
