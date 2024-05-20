- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
4 776
Profit Trades:
3 829 (80.17%)
Loss Trades:
947 (19.83%)
Best trade:
114.24 USD
Worst trade:
-79.20 USD
Gross Profit:
3 980.90 USD (776 061 pips)
Gross Loss:
-2 091.92 USD (302 083 pips)
Maximum consecutive wins:
42 (11.42 USD)
Maximal consecutive profit:
153.62 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading activity:
40.04%
Max deposit load:
6.00%
Latest trade:
10 hours ago
Trades per week:
48
Avg holding time:
7 hours
Recovery Factor:
12.58
Long Trades:
2 801 (58.65%)
Short Trades:
1 975 (41.35%)
Profit Factor:
1.90
Expected Payoff:
0.40 USD
Average Profit:
1.04 USD
Average Loss:
-2.21 USD
Maximum consecutive losses:
11 (-0.83 USD)
Maximal consecutive loss:
-149.76 USD (3)
Monthly growth:
7.71%
Annual Forecast:
93.53%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
6.28 USD
Maximal:
150.10 USD (14.75%)
Relative drawdown:
By Balance:
6.72% (139.08 USD)
By Equity:
11.64% (66.97 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|2754
|GBPUSD+
|770
|USDCAD+
|535
|NAS100
|211
|USDJPY+
|172
|GER40
|79
|EURGBP+
|30
|AUDCAD+
|28
|GBPJPY+
|25
|EURJPY+
|20
|EURAUD+
|19
|GBPCAD+
|19
|AUDJPY+
|12
|NZDUSD+
|11
|AUDUSD+
|10
|USDCHF+
|10
|EURNZD+
|9
|EURCAD+
|9
|XAUUSD+
|9
|DJ30
|9
|GBPAUD+
|8
|AUDCHF+
|6
|GBPCHF+
|5
|BTCUSD
|4
|UK100
|4
|CADCHF+
|3
|EURCHF+
|2
|NZDSGD+
|2
|CHFJPY+
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD+
|853
|GBPUSD+
|547
|USDCAD+
|97
|NAS100
|150
|USDJPY+
|121
|GER40
|110
|EURGBP+
|4
|AUDCAD+
|-1
|GBPJPY+
|5
|EURJPY+
|7
|EURAUD+
|-2
|GBPCAD+
|12
|AUDJPY+
|0
|NZDUSD+
|-2
|AUDUSD+
|-1
|USDCHF+
|0
|EURNZD+
|2
|EURCAD+
|1
|XAUUSD+
|-72
|DJ30
|13
|GBPAUD+
|4
|AUDCHF+
|5
|GBPCHF+
|15
|BTCUSD
|14
|UK100
|1
|CADCHF+
|3
|EURCHF+
|1
|NZDSGD+
|1
|CHFJPY+
|2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD+
|38K
|GBPUSD+
|15K
|USDCAD+
|12K
|NAS100
|154K
|USDJPY+
|13K
|GER40
|98K
|EURGBP+
|310
|AUDCAD+
|178
|GBPJPY+
|981
|EURJPY+
|579
|EURAUD+
|-39
|GBPCAD+
|744
|AUDJPY+
|56
|NZDUSD+
|-104
|AUDUSD+
|-43
|USDCHF+
|36
|EURNZD+
|355
|EURCAD+
|205
|XAUUSD+
|-7.2K
|DJ30
|13K
|GBPAUD+
|-8
|AUDCHF+
|278
|GBPCHF+
|1.2K
|BTCUSD
|140K
|UK100
|-288
|CADCHF+
|111
|EURCHF+
|40
|NZDSGD+
|174
|CHFJPY+
|297
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Drawdown
