Oeyvind Borgsoe

Balanced Blend 2

Oeyvind Borgsoe
0 reviews
Reliability
238 weeks
0 / 0 USD
Copy for 99 USD per month
growth since 2021 189%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
4 776
Profit Trades:
3 829 (80.17%)
Loss Trades:
947 (19.83%)
Best trade:
114.24 USD
Worst trade:
-79.20 USD
Gross Profit:
3 980.90 USD (776 061 pips)
Gross Loss:
-2 091.92 USD (302 083 pips)
Maximum consecutive wins:
42 (11.42 USD)
Maximal consecutive profit:
153.62 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading activity:
40.04%
Max deposit load:
6.00%
Latest trade:
10 hours ago
Trades per week:
48
Avg holding time:
7 hours
Recovery Factor:
12.58
Long Trades:
2 801 (58.65%)
Short Trades:
1 975 (41.35%)
Profit Factor:
1.90
Expected Payoff:
0.40 USD
Average Profit:
1.04 USD
Average Loss:
-2.21 USD
Maximum consecutive losses:
11 (-0.83 USD)
Maximal consecutive loss:
-149.76 USD (3)
Monthly growth:
7.71%
Annual Forecast:
93.53%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
6.28 USD
Maximal:
150.10 USD (14.75%)
Relative drawdown:
By Balance:
6.72% (139.08 USD)
By Equity:
11.64% (66.97 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD+ 2754
GBPUSD+ 770
USDCAD+ 535
NAS100 211
USDJPY+ 172
GER40 79
EURGBP+ 30
AUDCAD+ 28
GBPJPY+ 25
EURJPY+ 20
EURAUD+ 19
GBPCAD+ 19
AUDJPY+ 12
NZDUSD+ 11
AUDUSD+ 10
USDCHF+ 10
EURNZD+ 9
EURCAD+ 9
XAUUSD+ 9
DJ30 9
GBPAUD+ 8
AUDCHF+ 6
GBPCHF+ 5
BTCUSD 4
UK100 4
CADCHF+ 3
EURCHF+ 2
NZDSGD+ 2
CHFJPY+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD+ 853
GBPUSD+ 547
USDCAD+ 97
NAS100 150
USDJPY+ 121
GER40 110
EURGBP+ 4
AUDCAD+ -1
GBPJPY+ 5
EURJPY+ 7
EURAUD+ -2
GBPCAD+ 12
AUDJPY+ 0
NZDUSD+ -2
AUDUSD+ -1
USDCHF+ 0
EURNZD+ 2
EURCAD+ 1
XAUUSD+ -72
DJ30 13
GBPAUD+ 4
AUDCHF+ 5
GBPCHF+ 15
BTCUSD 14
UK100 1
CADCHF+ 3
EURCHF+ 1
NZDSGD+ 1
CHFJPY+ 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD+ 38K
GBPUSD+ 15K
USDCAD+ 12K
NAS100 154K
USDJPY+ 13K
GER40 98K
EURGBP+ 310
AUDCAD+ 178
GBPJPY+ 981
EURJPY+ 579
EURAUD+ -39
GBPCAD+ 744
AUDJPY+ 56
NZDUSD+ -104
AUDUSD+ -43
USDCHF+ 36
EURNZD+ 355
EURCAD+ 205
XAUUSD+ -7.2K
DJ30 13K
GBPAUD+ -8
AUDCHF+ 278
GBPCHF+ 1.2K
BTCUSD 140K
UK100 -288
CADCHF+ 111
EURCHF+ 40
NZDSGD+ 174
CHFJPY+ 297
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +114.24 USD
Worst trade: -79 USD
Maximum consecutive wins: 2
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +11.42 USD
Maximal consecutive loss: -0.83 USD

No data

No reviews
2025.10.21 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 20:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 20:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 04:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.09 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 13:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.19 19:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.06 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.17 20:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.14 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.12 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Balanced Blend 2
99 USD per month
189%
0
0
USD
3.9K
USD
238
99%
4 776
80%
40%
1.90
0.40
USD
12%
1:500
Copy

