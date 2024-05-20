- 자본
- 축소
트레이드:
4 793
이익 거래:
3 841 (80.13%)
손실 거래:
952 (19.86%)
최고의 거래:
114.24 USD
최악의 거래:
-79.20 USD
총 수익:
4 001.57 USD (794 919 pips)
총 손실:
-2 103.49 USD (307 574 pips)
연속 최대 이익:
42 (11.42 USD)
연속 최대 이익:
153.62 USD (2)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
40.04%
최대 입금량:
6.00%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
12.65
롱(주식매수):
2 817 (58.77%)
숏(주식차입매도):
1 976 (41.23%)
수익 요인:
1.90
기대수익:
0.40 USD
평균 이익:
1.04 USD
평균 손실:
-2.21 USD
연속 최대 손실:
11 (-0.83 USD)
연속 최대 손실:
-149.76 USD (3)
월별 성장률:
4.31%
연간 예측:
51.75%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.28 USD
최대한의:
150.10 USD (14.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.72% (139.08 USD)
자본금별:
11.64% (66.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|2758
|GBPUSD+
|770
|USDCAD+
|535
|NAS100
|220
|USDJPY+
|173
|GER40
|82
|EURGBP+
|30
|AUDCAD+
|28
|GBPJPY+
|25
|EURJPY+
|20
|EURAUD+
|19
|GBPCAD+
|19
|AUDJPY+
|12
|NZDUSD+
|11
|AUDUSD+
|10
|USDCHF+
|10
|EURNZD+
|9
|EURCAD+
|9
|XAUUSD+
|9
|DJ30
|9
|GBPAUD+
|8
|AUDCHF+
|6
|GBPCHF+
|5
|BTCUSD
|4
|UK100
|4
|CADCHF+
|3
|EURCHF+
|2
|NZDSGD+
|2
|CHFJPY+
|1
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD+
|854
|GBPUSD+
|547
|USDCAD+
|97
|NAS100
|153
|USDJPY+
|119
|GER40
|117
|EURGBP+
|4
|AUDCAD+
|-1
|GBPJPY+
|5
|EURJPY+
|7
|EURAUD+
|-2
|GBPCAD+
|12
|AUDJPY+
|0
|NZDUSD+
|-2
|AUDUSD+
|-1
|USDCHF+
|0
|EURNZD+
|2
|EURCAD+
|1
|XAUUSD+
|-72
|DJ30
|13
|GBPAUD+
|4
|AUDCHF+
|5
|GBPCHF+
|15
|BTCUSD
|14
|UK100
|1
|CADCHF+
|3
|EURCHF+
|1
|NZDSGD+
|1
|CHFJPY+
|2
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD+
|38K
|GBPUSD+
|15K
|USDCAD+
|12K
|NAS100
|164K
|USDJPY+
|13K
|GER40
|105K
|EURGBP+
|310
|AUDCAD+
|178
|GBPJPY+
|981
|EURJPY+
|579
|EURAUD+
|-39
|GBPCAD+
|744
|AUDJPY+
|56
|NZDUSD+
|-104
|AUDUSD+
|-43
|USDCHF+
|36
|EURNZD+
|355
|EURCAD+
|205
|XAUUSD+
|-7.2K
|DJ30
|13K
|GBPAUD+
|-8
|AUDCHF+
|278
|GBPCHF+
|1.2K
|BTCUSD
|140K
|UK100
|-288
|CADCHF+
|111
|EURCHF+
|40
|NZDSGD+
|174
|CHFJPY+
|297
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +114.24 USD
최악의 거래: -79 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +11.42 USD
연속 최대 손실: -0.83 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
