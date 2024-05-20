시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Balanced Blend 2
Oeyvind Borgsoe

Balanced Blend 2

Oeyvind Borgsoe
0 리뷰
안정성
240
0 / 0 USD
월별 99 USD  복사
다음 이후의 성장 2021 190%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
4 793
이익 거래:
3 841 (80.13%)
손실 거래:
952 (19.86%)
최고의 거래:
114.24 USD
최악의 거래:
-79.20 USD
총 수익:
4 001.57 USD (794 919 pips)
총 손실:
-2 103.49 USD (307 574 pips)
연속 최대 이익:
42 (11.42 USD)
연속 최대 이익:
153.62 USD (2)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
40.04%
최대 입금량:
6.00%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
12.65
롱(주식매수):
2 817 (58.77%)
숏(주식차입매도):
1 976 (41.23%)
수익 요인:
1.90
기대수익:
0.40 USD
평균 이익:
1.04 USD
평균 손실:
-2.21 USD
연속 최대 손실:
11 (-0.83 USD)
연속 최대 손실:
-149.76 USD (3)
월별 성장률:
4.31%
연간 예측:
51.75%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.28 USD
최대한의:
150.10 USD (14.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.72% (139.08 USD)
자본금별:
11.64% (66.97 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD+ 2758
GBPUSD+ 770
USDCAD+ 535
NAS100 220
USDJPY+ 173
GER40 82
EURGBP+ 30
AUDCAD+ 28
GBPJPY+ 25
EURJPY+ 20
EURAUD+ 19
GBPCAD+ 19
AUDJPY+ 12
NZDUSD+ 11
AUDUSD+ 10
USDCHF+ 10
EURNZD+ 9
EURCAD+ 9
XAUUSD+ 9
DJ30 9
GBPAUD+ 8
AUDCHF+ 6
GBPCHF+ 5
BTCUSD 4
UK100 4
CADCHF+ 3
EURCHF+ 2
NZDSGD+ 2
CHFJPY+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD+ 854
GBPUSD+ 547
USDCAD+ 97
NAS100 153
USDJPY+ 119
GER40 117
EURGBP+ 4
AUDCAD+ -1
GBPJPY+ 5
EURJPY+ 7
EURAUD+ -2
GBPCAD+ 12
AUDJPY+ 0
NZDUSD+ -2
AUDUSD+ -1
USDCHF+ 0
EURNZD+ 2
EURCAD+ 1
XAUUSD+ -72
DJ30 13
GBPAUD+ 4
AUDCHF+ 5
GBPCHF+ 15
BTCUSD 14
UK100 1
CADCHF+ 3
EURCHF+ 1
NZDSGD+ 1
CHFJPY+ 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD+ 38K
GBPUSD+ 15K
USDCAD+ 12K
NAS100 164K
USDJPY+ 13K
GER40 105K
EURGBP+ 310
AUDCAD+ 178
GBPJPY+ 981
EURJPY+ 579
EURAUD+ -39
GBPCAD+ 744
AUDJPY+ 56
NZDUSD+ -104
AUDUSD+ -43
USDCHF+ 36
EURNZD+ 355
EURCAD+ 205
XAUUSD+ -7.2K
DJ30 13K
GBPAUD+ -8
AUDCHF+ 278
GBPCHF+ 1.2K
BTCUSD 140K
UK100 -288
CADCHF+ 111
EURCHF+ 40
NZDSGD+ 174
CHFJPY+ 297
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +114.24 USD
최악의 거래: -79 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +11.42 USD
연속 최대 손실: -0.83 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.06 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 20:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 20:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 04:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.09 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 13:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.19 19:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.06 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.17 20:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.14 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.12 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
