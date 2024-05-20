- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 776
盈利交易:
3 829 (80.17%)
亏损交易:
947 (19.83%)
最好交易:
114.24 USD
最差交易:
-79.20 USD
毛利:
3 980.90 USD (776 061 pips)
毛利亏损:
-2 091.92 USD (302 083 pips)
最大连续赢利:
42 (11.42 USD)
最大连续盈利:
153.62 USD (2)
夏普比率:
0.08
交易活动:
40.04%
最大入金加载:
6.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
7 小时
采收率:
12.58
长期交易:
2 801 (58.65%)
短期交易:
1 975 (41.35%)
利润因子:
1.90
预期回报:
0.40 USD
平均利润:
1.04 USD
平均损失:
-2.21 USD
最大连续失误:
11 (-0.83 USD)
最大连续亏损:
-149.76 USD (3)
每月增长:
7.48%
年度预测:
91.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
6.28 USD
最大值:
150.10 USD (14.75%)
相对跌幅:
结余:
6.72% (139.08 USD)
净值:
11.64% (66.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|2754
|GBPUSD+
|770
|USDCAD+
|535
|NAS100
|211
|USDJPY+
|172
|GER40
|79
|EURGBP+
|30
|AUDCAD+
|28
|GBPJPY+
|25
|EURJPY+
|20
|EURAUD+
|19
|GBPCAD+
|19
|AUDJPY+
|12
|NZDUSD+
|11
|AUDUSD+
|10
|USDCHF+
|10
|EURNZD+
|9
|EURCAD+
|9
|XAUUSD+
|9
|DJ30
|9
|GBPAUD+
|8
|AUDCHF+
|6
|GBPCHF+
|5
|BTCUSD
|4
|UK100
|4
|CADCHF+
|3
|EURCHF+
|2
|NZDSGD+
|2
|CHFJPY+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD+
|853
|GBPUSD+
|547
|USDCAD+
|97
|NAS100
|150
|USDJPY+
|121
|GER40
|110
|EURGBP+
|4
|AUDCAD+
|-1
|GBPJPY+
|5
|EURJPY+
|7
|EURAUD+
|-2
|GBPCAD+
|12
|AUDJPY+
|0
|NZDUSD+
|-2
|AUDUSD+
|-1
|USDCHF+
|0
|EURNZD+
|2
|EURCAD+
|1
|XAUUSD+
|-72
|DJ30
|13
|GBPAUD+
|4
|AUDCHF+
|5
|GBPCHF+
|15
|BTCUSD
|14
|UK100
|1
|CADCHF+
|3
|EURCHF+
|1
|NZDSGD+
|1
|CHFJPY+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD+
|38K
|GBPUSD+
|15K
|USDCAD+
|12K
|NAS100
|154K
|USDJPY+
|13K
|GER40
|98K
|EURGBP+
|310
|AUDCAD+
|178
|GBPJPY+
|981
|EURJPY+
|579
|EURAUD+
|-39
|GBPCAD+
|744
|AUDJPY+
|56
|NZDUSD+
|-104
|AUDUSD+
|-43
|USDCHF+
|36
|EURNZD+
|355
|EURCAD+
|205
|XAUUSD+
|-7.2K
|DJ30
|13K
|GBPAUD+
|-8
|AUDCHF+
|278
|GBPCHF+
|1.2K
|BTCUSD
|140K
|UK100
|-288
|CADCHF+
|111
|EURCHF+
|40
|NZDSGD+
|174
|CHFJPY+
|297
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +114.24 USD
最差交易: -79 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +11.42 USD
最大连续亏损: -0.83 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
189%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
238
99%
4 776
80%
40%
1.90
0.40
USD
USD
12%
1:500