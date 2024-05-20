SegnaliSezioni
Oeyvind Borgsoe

Balanced Blend 2

Oeyvind Borgsoe
0 recensioni
Affidabilità
225 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2021 152%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 213
Profit Trade:
3 381 (80.25%)
Loss Trade:
832 (19.75%)
Best Trade:
114.24 USD
Worst Trade:
-79.20 USD
Profitto lordo:
3 496.75 USD (432 260 pips)
Perdita lorda:
-1 839.09 USD (194 239 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (11.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
153.62 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
30.02%
Massimo carico di deposito:
6.00%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
11.04
Long Trade:
2 416 (57.35%)
Short Trade:
1 797 (42.65%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
1.03 USD
Perdita media:
-2.21 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-0.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-149.76 USD (3)
Crescita mensile:
3.24%
Previsione annuale:
41.06%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.28 USD
Massimale:
150.10 USD (14.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.72% (139.08 USD)
Per equità:
11.64% (66.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 2578
GBPUSD+ 769
USDCAD+ 429
USDJPY+ 135
NAS100 45
EURGBP+ 30
AUDCAD+ 28
GBPJPY+ 25
EURJPY+ 20
EURAUD+ 19
GBPCAD+ 19
GER40 15
AUDJPY+ 12
NZDUSD+ 11
AUDUSD+ 10
USDCHF+ 10
EURNZD+ 9
EURCAD+ 9
XAUUSD+ 9
GBPAUD+ 8
AUDCHF+ 6
BTCUSD 4
UK100 4
CADCHF+ 3
EURCHF+ 2
DJ30 2
NZDSGD+ 1
GBPCHF+ 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 921
GBPUSD+ 546
USDCAD+ 76
USDJPY+ 104
NAS100 12
EURGBP+ 4
AUDCAD+ -1
GBPJPY+ 5
EURJPY+ 7
EURAUD+ -2
GBPCAD+ 12
GER40 12
AUDJPY+ 0
NZDUSD+ -2
AUDUSD+ -1
USDCHF+ 0
EURNZD+ 2
EURCAD+ 1
XAUUSD+ -72
GBPAUD+ 4
AUDCHF+ 5
BTCUSD 14
UK100 1
CADCHF+ 3
EURCHF+ 1
DJ30 3
NZDSGD+ 0
GBPCHF+ 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 41K
GBPUSD+ 15K
USDCAD+ 9.6K
USDJPY+ 10K
NAS100 13K
EURGBP+ 310
AUDCAD+ 178
GBPJPY+ 981
EURJPY+ 579
EURAUD+ -39
GBPCAD+ 744
GER40 12K
AUDJPY+ 56
NZDUSD+ -104
AUDUSD+ -43
USDCHF+ 36
EURNZD+ 355
EURCAD+ 205
XAUUSD+ -7.2K
GBPAUD+ -8
AUDCHF+ 278
BTCUSD 140K
UK100 -288
CADCHF+ 111
EURCHF+ 40
DJ30 3K
NZDSGD+ 41
GBPCHF+ 243
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +114.24 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +11.42 USD
Massima perdita consecutiva: -0.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.04.07 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 20:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 04:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.09 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 13:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.19 19:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.06 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.17 20:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.14 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.12 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
