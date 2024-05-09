SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LungAuanOD1
Wasan Rueangkaroon

LungAuanOD1

Wasan Rueangkaroon
0 inceleme
Güvenilirlik
73 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 25%
OANDA-v20 Live-4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
273
Kârla kapanan işlemler:
269 (98.53%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (1.47%)
En iyi işlem:
43.09 USD
En kötü işlem:
-200.50 USD
Brüt kâr:
628.65 USD (583 057 pips)
Brüt zarar:
-316.32 USD (54 115 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
122 (331.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
331.51 USD (122)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
106.48%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
23 gün
Düzelme faktörü:
1.14
Alış işlemleri:
269 (98.53%)
Satış işlemleri:
4 (1.47%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
2.34 USD
Ortalama zarar:
-79.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-200.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-200.50 USD (1)
Aylık büyüme:
1.06%
Yıllık tahmin:
12.87%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.25 USD
Maksimum:
273.30 USD (16.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.42% (273.30 USD)
Varlığa göre:
48.78% (741.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WTICOUSD 268
XAUUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WTICOUSD 483
XAUUSD -171
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WTICOUSD 539K
XAUUSD -9.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.09 USD
En kötü işlem: -201 USD
Maksimum ardışık kazanç: 122
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +331.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -200.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
İnceleme yok
2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 18:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.06 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 18:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 02:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 01:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 14:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 06:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.01 22:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 12:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 17:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 14:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 09:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
