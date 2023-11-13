SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EduFund
Wasan Rueangkaroon

EduFund

Wasan Rueangkaroon
0 inceleme
Güvenilirlik
98 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 66%
XMGlobal-MT5 5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
629
Kârla kapanan işlemler:
572 (90.93%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (9.06%)
En iyi işlem:
40.01 USD
En kötü işlem:
-150.00 USD
Brüt kâr:
2 368.69 USD (422 665 pips)
Brüt zarar:
-393.14 USD (16 465 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
203 (819.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
819.68 USD (203)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
21 gün
Düzelme faktörü:
13.17
Alış işlemleri:
622 (98.89%)
Satış işlemleri:
7 (1.11%)
Kâr faktörü:
6.03
Beklenen getiri:
3.14 USD
Ortalama kâr:
4.14 USD
Ortalama zarar:
-6.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-95.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-150.00 USD (1)
Aylık büyüme:
0.37%
Yıllık tahmin:
4.50%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
150.00 USD (4.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.14% (150.00 USD)
Varlığa göre:
44.56% (2 123.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
OILCash 615
GOLD 11
BTCUSD 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
OILCash 2K
GOLD -43
BTCUSD 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
OILCash 109K
GOLD 612
BTCUSD 296K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.01 USD
En kötü işlem: -150 USD
Maksimum ardışık kazanç: 203
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +819.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 6
0.03 × 66
XMGlobal-MT5 4
0.75 × 573
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.30 01:41
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 11:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 11:48
No swaps are charged
2025.06.23 11:48
No swaps are charged
2025.06.20 06:09
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 23:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.13 00:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.13 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 02:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 00:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 20:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 11:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 15:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EduFund
Ayda 30 USD
66%
0
0
USD
5.7K
USD
98
75%
629
90%
100%
6.02
3.14
USD
45%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.