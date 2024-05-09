SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / LungAuanOD1
Wasan Rueangkaroon

LungAuanOD1

Wasan Rueangkaroon
0 recensioni
Affidabilità
73 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 25%
OANDA-v20 Live-4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
273
Profit Trade:
269 (98.53%)
Loss Trade:
4 (1.47%)
Best Trade:
43.09 USD
Worst Trade:
-200.50 USD
Profitto lordo:
628.65 USD (583 057 pips)
Perdita lorda:
-316.32 USD (54 115 pips)
Vincite massime consecutive:
122 (331.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
331.51 USD (122)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
106.48%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
23 giorni
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
269 (98.53%)
Short Trade:
4 (1.47%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
2.34 USD
Perdita media:
-79.08 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-200.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-200.50 USD (1)
Crescita mensile:
1.06%
Previsione annuale:
12.87%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.25 USD
Massimale:
273.30 USD (16.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.42% (273.30 USD)
Per equità:
48.78% (741.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WTICOUSD 268
XAUUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WTICOUSD 483
XAUUSD -171
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WTICOUSD 539K
XAUUSD -9.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43.09 USD
Worst Trade: -201 USD
Vincite massime consecutive: 122
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +331.51 USD
Massima perdita consecutiva: -200.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
Non ci sono recensioni
2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 18:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.06 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 18:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 02:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 01:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 14:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 06:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.01 22:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 12:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 17:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 14:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 09:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
