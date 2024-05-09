- Crescita
Trade:
273
Profit Trade:
269 (98.53%)
Loss Trade:
4 (1.47%)
Best Trade:
43.09 USD
Worst Trade:
-200.50 USD
Profitto lordo:
628.65 USD (583 057 pips)
Perdita lorda:
-316.32 USD (54 115 pips)
Vincite massime consecutive:
122 (331.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
331.51 USD (122)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
106.48%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
23 giorni
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
269 (98.53%)
Short Trade:
4 (1.47%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
2.34 USD
Perdita media:
-79.08 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-200.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-200.50 USD (1)
Crescita mensile:
1.06%
Previsione annuale:
12.87%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.25 USD
Massimale:
273.30 USD (16.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.42% (273.30 USD)
Per equità:
48.78% (741.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WTICOUSD
|268
|XAUUSD
|5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WTICOUSD
|483
|XAUUSD
|-171
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WTICOUSD
|539K
|XAUUSD
|-9.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.09 USD
Worst Trade: -201 USD
Vincite massime consecutive: 122
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +331.51 USD
Massima perdita consecutiva: -200.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
25%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
73
96%
273
98%
100%
1.98
1.14
USD
USD
49%
1:100