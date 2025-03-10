SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Jitty Portfolio
Kai Fung Leung

Jitty Portfolio

Kai Fung Leung
1 inceleme
Güvenilirlik
76 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 133%
Pepperstone-Edge05
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
678
Kârla kapanan işlemler:
312 (46.01%)
Zararla kapanan işlemler:
366 (53.98%)
En iyi işlem:
5 352.85 HKD
En kötü işlem:
-2 055.84 HKD
Brüt kâr:
329 414.59 HKD (43 949 040 pips)
Brüt zarar:
-276 383.31 HKD (38 254 321 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (19 289.79 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
20 802.13 HKD (11)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
50.19%
Maks. mevduat yükü:
42.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
1.75
Alış işlemleri:
353 (52.06%)
Satış işlemleri:
325 (47.94%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
78.22 HKD
Ortalama kâr:
1 055.82 HKD
Ortalama zarar:
-755.15 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-7 771.63 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-16 212.73 HKD (15)
Aylık büyüme:
7.75%
Yıllık tahmin:
94.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 794.46 HKD
Maksimum:
30 307.79 HKD (28.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.06% (30 307.79 HKD)
Varlığa göre:
6.95% (2 859.14 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 502
ETHUSD 176
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 3.1K
ETHUSD 3.7K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 5.4M
ETHUSD 311K
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 352.85 HKD
En kötü işlem: -2 056 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +19 289.79 HKD
Maksimum ardışık zarar: -7 771.63 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.39 × 80
ICMarketsSC-Live10
4.00 × 2
Ortalama derecelendirme:
HAAHAA
61
HAAHAA 2025.03.10 22:15 
 

作者你好,11天没有开单了,是目前出现什么事情了吗?

