İşlemler:
678
Kârla kapanan işlemler:
312 (46.01%)
Zararla kapanan işlemler:
366 (53.98%)
En iyi işlem:
5 352.85 HKD
En kötü işlem:
-2 055.84 HKD
Brüt kâr:
329 414.59 HKD (43 949 040 pips)
Brüt zarar:
-276 383.31 HKD (38 254 321 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (19 289.79 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
20 802.13 HKD (11)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
50.19%
Maks. mevduat yükü:
42.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
1.75
Alış işlemleri:
353 (52.06%)
Satış işlemleri:
325 (47.94%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
78.22 HKD
Ortalama kâr:
1 055.82 HKD
Ortalama zarar:
-755.15 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-7 771.63 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-16 212.73 HKD (15)
Aylık büyüme:
7.75%
Yıllık tahmin:
94.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 794.46 HKD
Maksimum:
30 307.79 HKD (28.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.06% (30 307.79 HKD)
Varlığa göre:
6.95% (2 859.14 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|502
|ETHUSD
|176
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|3.1K
|ETHUSD
|3.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|5.4M
|ETHUSD
|311K
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 352.85 HKD
En kötü işlem: -2 056 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +19 289.79 HKD
Maksimum ardışık zarar: -7 771.63 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
作者你好,11天没有开单了,是目前出现什么事情了吗?