信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Jitty Portfolio
Kai Fung Leung

Jitty Portfolio

Kai Fung Leung
1条评论
可靠性
88
0 / 0 USD
每月复制 39 USD per 
增长自 2024 81%
Pepperstone-Edge05
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
733
盈利交易:
329 (44.88%)
亏损交易:
404 (55.12%)
最好交易:
5 352.85 HKD
最差交易:
-2 055.84 HKD
毛利:
337 925.63 HKD (46 575 903 pips)
毛利亏损:
-296 659.56 HKD (44 058 735 pips)
最大连续赢利:
16 (19 289.79 HKD)
最大连续盈利:
20 802.13 HKD (11)
夏普比率:
0.07
交易活动:
47.11%
最大入金加载:
42.96%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
22 小时
采收率:
1.36
长期交易:
369 (50.34%)
短期交易:
364 (49.66%)
利润因子:
1.14
预期回报:
56.30 HKD
平均利润:
1 027.13 HKD
平均损失:
-734.31 HKD
最大连续失误:
16 (-7 771.63 HKD)
最大连续亏损:
-16 212.73 HKD (15)
每月增长:
-24.62%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6 794.46 HKD
最大值:
30 307.79 HKD (28.04%)
相对跌幅:
结余:
33.19% (26 836.36 HKD)
净值:
7.03% (3 908.53 HKD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 541
ETHUSD 192
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 1.9K
ETHUSD 3.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 2.3M
ETHUSD 267K
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5 352.85 HKD
最差交易: -2 056 HKD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +19 289.79 HKD
最大连续亏损: -7 771.63 HKD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge05 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.39 × 80
ICMarketsSC-Live10
4.00 × 2
平均等级:
HAAHAA
61
HAAHAA 2025.03.10 22:15 
 

作者你好,11天没有开单了,是目前出现什么事情了吗?

