- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
733
盈利交易:
329 (44.88%)
亏损交易:
404 (55.12%)
最好交易:
5 352.85 HKD
最差交易:
-2 055.84 HKD
毛利:
337 925.63 HKD (46 575 903 pips)
毛利亏损:
-296 659.56 HKD (44 058 735 pips)
最大连续赢利:
16 (19 289.79 HKD)
最大连续盈利:
20 802.13 HKD (11)
夏普比率:
0.07
交易活动:
47.11%
最大入金加载:
42.96%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
22 小时
采收率:
1.36
长期交易:
369 (50.34%)
短期交易:
364 (49.66%)
利润因子:
1.14
预期回报:
56.30 HKD
平均利润:
1 027.13 HKD
平均损失:
-734.31 HKD
最大连续失误:
16 (-7 771.63 HKD)
最大连续亏损:
-16 212.73 HKD (15)
每月增长:
-24.62%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6 794.46 HKD
最大值:
30 307.79 HKD (28.04%)
相对跌幅:
结余:
33.19% (26 836.36 HKD)
净值:
7.03% (3 908.53 HKD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|541
|ETHUSD
|192
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|1.9K
|ETHUSD
|3.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|2.3M
|ETHUSD
|267K
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 352.85 HKD
最差交易: -2 056 HKD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +19 289.79 HKD
最大连续亏损: -7 771.63 HKD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
81%
0
0
USD
USD
43K
HKD
HKD
88
100%
733
44%
47%
1.13
56.30
HKD
HKD
33%
1:500
作者你好,11天没有开单了,是目前出现什么事情了吗?