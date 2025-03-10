SegnaliSezioni
Kai Fung Leung

Jitty Portfolio

Kai Fung Leung
1 recensione
Affidabilità
76 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2024 133%
Pepperstone-Edge05
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
678
Profit Trade:
312 (46.01%)
Loss Trade:
366 (53.98%)
Best Trade:
5 352.85 HKD
Worst Trade:
-2 055.84 HKD
Profitto lordo:
329 414.59 HKD (43 949 040 pips)
Perdita lorda:
-276 383.31 HKD (38 254 321 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (19 289.79 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
20 802.13 HKD (11)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
50.19%
Massimo carico di deposito:
42.96%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
1.75
Long Trade:
353 (52.06%)
Short Trade:
325 (47.94%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
78.22 HKD
Profitto medio:
1 055.82 HKD
Perdita media:
-755.15 HKD
Massime perdite consecutive:
16 (-7 771.63 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-16 212.73 HKD (15)
Crescita mensile:
7.75%
Previsione annuale:
94.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 794.46 HKD
Massimale:
30 307.79 HKD (28.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.06% (30 307.79 HKD)
Per equità:
6.95% (2 859.14 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 502
ETHUSD 176
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 3.1K
ETHUSD 3.7K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 5.4M
ETHUSD 311K
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 352.85 HKD
Worst Trade: -2 056 HKD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +19 289.79 HKD
Massima perdita consecutiva: -7 771.63 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.39 × 80
ICMarketsSC-Live10
4.00 × 2
Valutazione media:
HAAHAA
61
HAAHAA 2025.03.10 22:15 
 

作者你好,11天没有开单了,是目前出现什么事情了吗?

2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 14:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 18:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.11 05:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 14:32
No swaps are charged
2025.02.10 14:32
No swaps are charged
2025.02.10 13:46
No swaps are charged on the signal account
2025.02.09 12:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 23:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
