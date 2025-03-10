- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
678
Profit Trade:
312 (46.01%)
Loss Trade:
366 (53.98%)
Best Trade:
5 352.85 HKD
Worst Trade:
-2 055.84 HKD
Profitto lordo:
329 414.59 HKD (43 949 040 pips)
Perdita lorda:
-276 383.31 HKD (38 254 321 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (19 289.79 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
20 802.13 HKD (11)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
50.19%
Massimo carico di deposito:
42.96%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
1.75
Long Trade:
353 (52.06%)
Short Trade:
325 (47.94%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
78.22 HKD
Profitto medio:
1 055.82 HKD
Perdita media:
-755.15 HKD
Massime perdite consecutive:
16 (-7 771.63 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-16 212.73 HKD (15)
Crescita mensile:
7.75%
Previsione annuale:
94.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 794.46 HKD
Massimale:
30 307.79 HKD (28.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.06% (30 307.79 HKD)
Per equità:
6.95% (2 859.14 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|502
|ETHUSD
|176
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|3.1K
|ETHUSD
|3.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|5.4M
|ETHUSD
|311K
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 352.85 HKD
Worst Trade: -2 056 HKD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +19 289.79 HKD
Massima perdita consecutiva: -7 771.63 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.39 × 80
|
ICMarketsSC-Live10
|4.00 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
133%
0
0
USD
USD
53K
HKD
HKD
76
100%
678
46%
50%
1.19
78.22
HKD
HKD
28%
1:500
作者你好,11天没有开单了,是目前出现什么事情了吗?