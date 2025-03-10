シグナルセクション
Kai Fung Leung

Jitty Portfolio

Kai Fung Leung
レビュー1件
信頼性
88週間
0 / 0 USD
月額  39  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 81%
Pepperstone-Edge05
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
733
利益トレード:
329 (44.88%)
損失トレード:
404 (55.12%)
ベストトレード:
5 352.85 HKD
最悪のトレード:
-2 055.84 HKD
総利益:
337 925.63 HKD (46 575 903 pips)
総損失:
-296 659.56 HKD (44 058 735 pips)
最大連続の勝ち:
16 (19 289.79 HKD)
最大連続利益:
20 802.13 HKD (11)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
47.11%
最大入金額:
42.96%
最近のトレード:
8 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
1.36
長いトレード:
369 (50.34%)
短いトレード:
364 (49.66%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
56.30 HKD
平均利益:
1 027.13 HKD
平均損失:
-734.31 HKD
最大連続の負け:
16 (-7 771.63 HKD)
最大連続損失:
-16 212.73 HKD (15)
月間成長:
-25.39%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 794.46 HKD
最大の:
30 307.79 HKD (28.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.19% (26 836.36 HKD)
エクイティによる:
7.03% (3 908.53 HKD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 541
ETHUSD 192
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 1.9K
ETHUSD 3.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 2.3M
ETHUSD 267K
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5 352.85 HKD
最悪のトレード: -2 056 HKD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +19 289.79 HKD
最大連続損失: -7 771.63 HKD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge05"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.39 × 80
ICMarketsSC-Live10
4.00 × 2
平均の評価:
HAAHAA
61
HAAHAA 2025.03.10 22:15 
 

作者你好,11天没有开单了,是目前出现什么事情了吗?

2025.12.26 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 17:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 14:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 18:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Jitty Portfolio
39 USD/月
81%
0
0
USD
43K
HKD
88
100%
733
44%
47%
1.13
56.30
HKD
33%
1:500
コピー

