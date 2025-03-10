- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
733
利益トレード:
329 (44.88%)
損失トレード:
404 (55.12%)
ベストトレード:
5 352.85 HKD
最悪のトレード:
-2 055.84 HKD
総利益:
337 925.63 HKD (46 575 903 pips)
総損失:
-296 659.56 HKD (44 058 735 pips)
最大連続の勝ち:
16 (19 289.79 HKD)
最大連続利益:
20 802.13 HKD (11)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
47.11%
最大入金額:
42.96%
最近のトレード:
8 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
1.36
長いトレード:
369 (50.34%)
短いトレード:
364 (49.66%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
56.30 HKD
平均利益:
1 027.13 HKD
平均損失:
-734.31 HKD
最大連続の負け:
16 (-7 771.63 HKD)
最大連続損失:
-16 212.73 HKD (15)
月間成長:
-25.39%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 794.46 HKD
最大の:
30 307.79 HKD (28.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.19% (26 836.36 HKD)
エクイティによる:
7.03% (3 908.53 HKD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|541
|ETHUSD
|192
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|1.9K
|ETHUSD
|3.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|2.3M
|ETHUSD
|267K
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5 352.85 HKD
最悪のトレード: -2 056 HKD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +19 289.79 HKD
最大連続損失: -7 771.63 HKD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge05"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.39 × 80
|
ICMarketsSC-Live10
|4.00 × 2
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
39 USD/月
81%
0
0
USD
USD
43K
HKD
HKD
88
100%
733
44%
47%
1.13
56.30
HKD
HKD
33%
1:500
作者你好,11天没有开单了,是目前出现什么事情了吗?