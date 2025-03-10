시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Jitty Portfolio
Kai Fung Leung

Jitty Portfolio

Kai Fung Leung
1 리뷰
안정성
91
0 / 0 USD
월별 39 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 75%
Pepperstone-Edge05
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
743
이익 거래:
334 (44.95%)
손실 거래:
409 (55.05%)
최고의 거래:
5 352.85 HKD
최악의 거래:
-2 055.84 HKD
총 수익:
339 913.08 HKD (46 995 769 pips)
총 손실:
-299 885.30 HKD (44 866 099 pips)
연속 최대 이익:
16 (19 289.79 HKD)
연속 최대 이익:
20 802.13 HKD (11)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
47.11%
최대 입금량:
42.96%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
1.32
롱(주식매수):
377 (50.74%)
숏(주식차입매도):
366 (49.26%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
53.87 HKD
평균 이익:
1 017.70 HKD
평균 손실:
-733.22 HKD
연속 최대 손실:
16 (-7 771.63 HKD)
연속 최대 손실:
-16 212.73 HKD (15)
월별 성장률:
-25.86%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 794.46 HKD
최대한의:
30 307.79 HKD (28.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.12% (28 074.65 HKD)
자본금별:
7.03% (3 908.53 HKD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 549
ETHUSD 194
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 1.7K
ETHUSD 3.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 1.9M
ETHUSD 274K
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5 352.85 HKD
최악의 거래: -2 056 HKD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +19 289.79 HKD
연속 최대 손실: -7 771.63 HKD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge05"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.39 × 80
ICMarketsSC-Live10
4.00 × 2
평균 평점:
HAAHAA
61
HAAHAA 2025.03.10 22:15 
 

作者你好,11天没有开单了,是目前出现什么事情了吗?

2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 17:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 14:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.