- 자본
- 축소
트레이드:
743
이익 거래:
334 (44.95%)
손실 거래:
409 (55.05%)
최고의 거래:
5 352.85 HKD
최악의 거래:
-2 055.84 HKD
총 수익:
339 913.08 HKD (46 995 769 pips)
총 손실:
-299 885.30 HKD (44 866 099 pips)
연속 최대 이익:
16 (19 289.79 HKD)
연속 최대 이익:
20 802.13 HKD (11)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
47.11%
최대 입금량:
42.96%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
1.32
롱(주식매수):
377 (50.74%)
숏(주식차입매도):
366 (49.26%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
53.87 HKD
평균 이익:
1 017.70 HKD
평균 손실:
-733.22 HKD
연속 최대 손실:
16 (-7 771.63 HKD)
연속 최대 손실:
-16 212.73 HKD (15)
월별 성장률:
-25.86%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 794.46 HKD
최대한의:
30 307.79 HKD (28.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.12% (28 074.65 HKD)
자본금별:
7.03% (3 908.53 HKD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|549
|ETHUSD
|194
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|1.7K
|ETHUSD
|3.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|1.9M
|ETHUSD
|274K
|
20M 40M 60M 80M 100M
|
20M 40M 60M 80M 100M
|
20M 40M 60M 80M 100M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5 352.85 HKD
최악의 거래: -2 056 HKD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +19 289.79 HKD
연속 최대 손실: -7 771.63 HKD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge05"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
作者你好,11天没有开单了,是目前出现什么事情了吗?