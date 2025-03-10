- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
733
Gewinntrades:
329 (44.88%)
Verlusttrades:
404 (55.12%)
Bester Trade:
5 352.85 HKD
Schlechtester Trade:
-2 055.84 HKD
Bruttoprofit:
337 925.63 HKD (46 575 903 pips)
Bruttoverlust:
-296 659.56 HKD (44 058 735 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (19 289.79 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20 802.13 HKD (11)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
47.11%
Max deposit load:
42.96%
Letzter Trade:
9 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
1.36
Long-Positionen:
369 (50.34%)
Short-Positionen:
364 (49.66%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
56.30 HKD
Durchschnittlicher Profit:
1 027.13 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-734.31 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-7 771.63 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16 212.73 HKD (15)
Wachstum pro Monat :
-25.39%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6 794.46 HKD
Maximaler:
30 307.79 HKD (28.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.19% (26 836.36 HKD)
Kapital:
7.03% (3 908.53 HKD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|541
|ETHUSD
|192
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|1.9K
|ETHUSD
|3.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|2.3M
|ETHUSD
|267K
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5 352.85 HKD
Schlechtester Trade: -2 056 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +19 289.79 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7 771.63 HKD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge05" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.39 × 80
|
ICMarketsSC-Live10
|4.00 × 2
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
39 USD pro Monat
81%
0
0
USD
USD
43K
HKD
HKD
88
100%
733
44%
47%
1.13
56.30
HKD
HKD
33%
1:500
作者你好,11天没有开单了,是目前出现什么事情了吗?