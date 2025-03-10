SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Jitty Portfolio
Kai Fung Leung

Jitty Portfolio

Kai Fung Leung
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
88 Wochen
0 / 0 USD
Für 39 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 81%
Pepperstone-Edge05
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
733
Gewinntrades:
329 (44.88%)
Verlusttrades:
404 (55.12%)
Bester Trade:
5 352.85 HKD
Schlechtester Trade:
-2 055.84 HKD
Bruttoprofit:
337 925.63 HKD (46 575 903 pips)
Bruttoverlust:
-296 659.56 HKD (44 058 735 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (19 289.79 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20 802.13 HKD (11)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
47.11%
Max deposit load:
42.96%
Letzter Trade:
9 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
1.36
Long-Positionen:
369 (50.34%)
Short-Positionen:
364 (49.66%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
56.30 HKD
Durchschnittlicher Profit:
1 027.13 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-734.31 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-7 771.63 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16 212.73 HKD (15)
Wachstum pro Monat :
-25.39%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6 794.46 HKD
Maximaler:
30 307.79 HKD (28.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.19% (26 836.36 HKD)
Kapital:
7.03% (3 908.53 HKD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 541
ETHUSD 192
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 1.9K
ETHUSD 3.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 2.3M
ETHUSD 267K
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5 352.85 HKD
Schlechtester Trade: -2 056 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +19 289.79 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7 771.63 HKD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge05" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.39 × 80
ICMarketsSC-Live10
4.00 × 2
Durchschnittliche Bewertung:
HAAHAA
61
HAAHAA 2025.03.10 22:15 
 

作者你好,11天没有开单了,是目前出现什么事情了吗?

Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Jitty Portfolio
39 USD pro Monat
81%
0
0
USD
43K
HKD
88
100%
733
44%
47%
1.13
56.30
HKD
33%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.