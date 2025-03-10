SignauxSections
Kai Fung Leung

Jitty Portfolio

Kai Fung Leung
1 avis
Fiabilité
76 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2024 133%
Pepperstone-Edge05
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
678
Bénéfice trades:
312 (46.01%)
Perte trades:
366 (53.98%)
Meilleure transaction:
5 352.85 HKD
Pire transaction:
-2 055.84 HKD
Bénéfice brut:
329 414.59 HKD (43 949 040 pips)
Perte brute:
-276 383.31 HKD (38 254 321 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (19 289.79 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
20 802.13 HKD (11)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
50.19%
Charge de dépôt maximale:
42.96%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
1.75
Longs trades:
353 (52.06%)
Courts trades:
325 (47.94%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
78.22 HKD
Bénéfice moyen:
1 055.82 HKD
Perte moyenne:
-755.15 HKD
Pertes consécutives maximales:
16 (-7 771.63 HKD)
Perte consécutive maximale:
-16 212.73 HKD (15)
Croissance mensuelle:
7.75%
Prévision annuelle:
94.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 794.46 HKD
Maximal:
30 307.79 HKD (28.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.06% (30 307.79 HKD)
Par fonds propres:
6.95% (2 859.14 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 502
ETHUSD 176
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 3.1K
ETHUSD 3.7K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 5.4M
ETHUSD 311K
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 352.85 HKD
Pire transaction: -2 056 HKD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +19 289.79 HKD
Perte consécutive maximale: -7 771.63 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.39 × 80
ICMarketsSC-Live10
4.00 × 2
Note moyenne:
HAAHAA
61
HAAHAA 2025.03.10 22:15 
 

作者你好,11天没有开单了,是目前出现什么事情了吗?

2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 14:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 18:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.11 05:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 14:32
No swaps are charged
2025.02.10 14:32
No swaps are charged
2025.02.10 13:46
No swaps are charged on the signal account
2025.02.09 12:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 23:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
