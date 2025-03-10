- Croissance
Trades:
678
Bénéfice trades:
312 (46.01%)
Perte trades:
366 (53.98%)
Meilleure transaction:
5 352.85 HKD
Pire transaction:
-2 055.84 HKD
Bénéfice brut:
329 414.59 HKD (43 949 040 pips)
Perte brute:
-276 383.31 HKD (38 254 321 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (19 289.79 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
20 802.13 HKD (11)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
50.19%
Charge de dépôt maximale:
42.96%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
1.75
Longs trades:
353 (52.06%)
Courts trades:
325 (47.94%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
78.22 HKD
Bénéfice moyen:
1 055.82 HKD
Perte moyenne:
-755.15 HKD
Pertes consécutives maximales:
16 (-7 771.63 HKD)
Perte consécutive maximale:
-16 212.73 HKD (15)
Croissance mensuelle:
7.75%
Prévision annuelle:
94.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 794.46 HKD
Maximal:
30 307.79 HKD (28.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.06% (30 307.79 HKD)
Par fonds propres:
6.95% (2 859.14 HKD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|502
|ETHUSD
|176
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|3.1K
|ETHUSD
|3.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|5.4M
|ETHUSD
|311K
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
Meilleure transaction: +5 352.85 HKD
Pire transaction: -2 056 HKD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +19 289.79 HKD
Perte consécutive maximale: -7 771.63 HKD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.39 × 80
|
ICMarketsSC-Live10
|4.00 × 2
39 USD par mois
133%
0
0
USD
USD
53K
HKD
HKD
76
100%
678
46%
50%
1.19
78.22
HKD
HKD
28%
1:500
作者你好,11天没有开单了,是目前出现什么事情了吗?