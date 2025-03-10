- Incremento
Total de Trades:
733
Transacciones Rentables:
329 (44.88%)
Transacciones Irrentables:
404 (55.12%)
Mejor transacción:
5 352.85 HKD
Peor transacción:
-2 055.84 HKD
Beneficio Bruto:
337 925.63 HKD (46 575 903 pips)
Pérdidas Brutas:
-296 659.56 HKD (44 058 735 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (19 289.79 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
20 802.13 HKD (11)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
47.11%
Carga máxima del depósito:
42.96%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
1.36
Transacciones Largas:
369 (50.34%)
Transacciones Cortas:
364 (49.66%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
56.30 HKD
Beneficio medio:
1 027.13 HKD
Pérdidas medias:
-734.31 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-7 771.63 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16 212.73 HKD (15)
Crecimiento al mes:
-24.62%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
6 794.46 HKD
Máxima:
30 307.79 HKD (28.04%)
Reducción relativa:
De balance:
33.19% (26 836.36 HKD)
De fondos:
7.03% (3 908.53 HKD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|541
|ETHUSD
|192
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|1.9K
|ETHUSD
|3.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|2.3M
|ETHUSD
|267K
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
Mejor transacción: +5 352.85 HKD
Peor transacción: -2 056 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +19 289.79 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -7 771.63 HKD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge05" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.39 × 80
|
ICMarketsSC-Live10
|4.00 × 2
作者你好,11天没有开单了,是目前出现什么事情了吗?