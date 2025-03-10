SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Jitty Portfolio
Kai Fung Leung

Jitty Portfolio

Kai Fung Leung
1 comentario
Fiabilidad
88 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD al mes
incremento desde 2024 81%
Pepperstone-Edge05
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
733
Transacciones Rentables:
329 (44.88%)
Transacciones Irrentables:
404 (55.12%)
Mejor transacción:
5 352.85 HKD
Peor transacción:
-2 055.84 HKD
Beneficio Bruto:
337 925.63 HKD (46 575 903 pips)
Pérdidas Brutas:
-296 659.56 HKD (44 058 735 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (19 289.79 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
20 802.13 HKD (11)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
47.11%
Carga máxima del depósito:
42.96%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
1.36
Transacciones Largas:
369 (50.34%)
Transacciones Cortas:
364 (49.66%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
56.30 HKD
Beneficio medio:
1 027.13 HKD
Pérdidas medias:
-734.31 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-7 771.63 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16 212.73 HKD (15)
Crecimiento al mes:
-24.62%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
6 794.46 HKD
Máxima:
30 307.79 HKD (28.04%)
Reducción relativa:
De balance:
33.19% (26 836.36 HKD)
De fondos:
7.03% (3 908.53 HKD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 541
ETHUSD 192
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 1.9K
ETHUSD 3.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 2.3M
ETHUSD 267K
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5 352.85 HKD
Peor transacción: -2 056 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +19 289.79 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -7 771.63 HKD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge05" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.39 × 80
ICMarketsSC-Live10
4.00 × 2
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Evaluación media:
HAAHAA
61
HAAHAA 2025.03.10 22:15 
 

作者你好,11天没有开单了,是目前出现什么事情了吗?

2025.12.26 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 17:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 14:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 18:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Jitty Portfolio
39 USD al mes
81%
0
0
USD
43K
HKD
88
100%
733
44%
47%
1.13
56.30
HKD
33%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.