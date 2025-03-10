СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Jitty Portfolio
Kai Fung Leung

Jitty Portfolio

Kai Fung Leung
1 отзыв
Надежность
88 недель
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2024 81%
Pepperstone-Edge05
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
733
Прибыльных трейдов:
329 (44.88%)
Убыточных трейдов:
404 (55.12%)
Лучший трейд:
5 352.85 HKD
Худший трейд:
-2 055.84 HKD
Общая прибыль:
337 925.63 HKD (46 575 903 pips)
Общий убыток:
-296 659.56 HKD (44 058 735 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (19 289.79 HKD)
Макс. прибыль в серии:
20 802.13 HKD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
47.11%
Макс. загрузка депозита:
42.96%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
1.36
Длинных трейдов:
369 (50.34%)
Коротких трейдов:
364 (49.66%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
56.30 HKD
Средняя прибыль:
1 027.13 HKD
Средний убыток:
-734.31 HKD
Макс. серия проигрышей:
16 (-7 771.63 HKD)
Макс. убыток в серии:
-16 212.73 HKD (15)
Прирост в месяц:
-24.62%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 794.46 HKD
Максимальная:
30 307.79 HKD (28.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.19% (26 836.36 HKD)
По эквити:
7.03% (3 908.53 HKD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 541
ETHUSD 192
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 1.9K
ETHUSD 3.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 2.3M
ETHUSD 267K
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 352.85 HKD
Худший трейд: -2 056 HKD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +19 289.79 HKD
Макс. убыток в серии: -7 771.63 HKD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.39 × 80
ICMarketsSC-Live10
4.00 × 2
Средняя оценка:
HAAHAA
61
HAAHAA 2025.03.10 22:15 
 

作者你好,11天没有开单了,是目前出现什么事情了吗?

2025.11.26 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 17:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 14:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 18:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
