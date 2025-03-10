- Прирост
Всего трейдов:
733
Прибыльных трейдов:
329 (44.88%)
Убыточных трейдов:
404 (55.12%)
Лучший трейд:
5 352.85 HKD
Худший трейд:
-2 055.84 HKD
Общая прибыль:
337 925.63 HKD (46 575 903 pips)
Общий убыток:
-296 659.56 HKD (44 058 735 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (19 289.79 HKD)
Макс. прибыль в серии:
20 802.13 HKD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
47.11%
Макс. загрузка депозита:
42.96%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
1.36
Длинных трейдов:
369 (50.34%)
Коротких трейдов:
364 (49.66%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
56.30 HKD
Средняя прибыль:
1 027.13 HKD
Средний убыток:
-734.31 HKD
Макс. серия проигрышей:
16 (-7 771.63 HKD)
Макс. убыток в серии:
-16 212.73 HKD (15)
Прирост в месяц:
-24.62%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 794.46 HKD
Максимальная:
30 307.79 HKD (28.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.19% (26 836.36 HKD)
По эквити:
7.03% (3 908.53 HKD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|541
|ETHUSD
|192
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|1.9K
|ETHUSD
|3.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|2.3M
|ETHUSD
|267K
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 352.85 HKD
Худший трейд: -2 056 HKD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +19 289.79 HKD
Макс. убыток в серии: -7 771.63 HKD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.39 × 80
|
ICMarketsSC-Live10
|4.00 × 2
39 USD в месяц
81%
0
0
USD
USD
43K
HKD
HKD
88
100%
733
44%
47%
1.13
56.30
HKD
HKD
33%
1:500
作者你好,11天没有开单了,是目前出现什么事情了吗?