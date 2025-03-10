SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Jitty Portfolio
Kai Fung Leung

Jitty Portfolio

Kai Fung Leung
1 comentário
Confiabilidade
88 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD por mês
crescimento desde 2024 81%
Pepperstone-Edge05
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
733
Negociações com lucro:
329 (44.88%)
Negociações com perda:
404 (55.12%)
Melhor negociação:
5 352.85 HKD
Pior negociação:
-2 055.84 HKD
Lucro bruto:
337 925.63 HKD (46 575 903 pips)
Perda bruta:
-296 659.56 HKD (44 058 735 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (19 289.79 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
20 802.13 HKD (11)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
47.11%
Depósito máximo carregado:
42.96%
Último negócio:
7 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
1.36
Negociações longas:
369 (50.34%)
Negociações curtas:
364 (49.66%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
56.30 HKD
Lucro médio:
1 027.13 HKD
Perda média:
-734.31 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-7 771.63 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-16 212.73 HKD (15)
Crescimento mensal:
-25.39%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 794.46 HKD
Máximo:
30 307.79 HKD (28.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.19% (26 836.36 HKD)
Pelo Capital Líquido:
7.03% (3 908.53 HKD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 541
ETHUSD 192
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 1.9K
ETHUSD 3.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 2.3M
ETHUSD 267K
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5 352.85 HKD
Pior negociação: -2 056 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +19 289.79 HKD
Máxima perda consecutiva: -7 771.63 HKD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge05" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.39 × 80
ICMarketsSC-Live10
4.00 × 2
Classificação Média:
HAAHAA
61
HAAHAA 2025.03.10 22:15 
 

作者你好,11天没有开单了,是目前出现什么事情了吗?

2025.12.26 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 17:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 14:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 18:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
