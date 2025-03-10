A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge05" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live33 0.00 × 1 Exness-Real14 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 2 VantageInternational-Demo 0.39 × 80 ICMarketsSC-Live10 4.00 × 2 Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou