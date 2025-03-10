- Crescimento
Negociações:
733
Negociações com lucro:
329 (44.88%)
Negociações com perda:
404 (55.12%)
Melhor negociação:
5 352.85 HKD
Pior negociação:
-2 055.84 HKD
Lucro bruto:
337 925.63 HKD (46 575 903 pips)
Perda bruta:
-296 659.56 HKD (44 058 735 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (19 289.79 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
20 802.13 HKD (11)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
47.11%
Depósito máximo carregado:
42.96%
Último negócio:
7 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
1.36
Negociações longas:
369 (50.34%)
Negociações curtas:
364 (49.66%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
56.30 HKD
Lucro médio:
1 027.13 HKD
Perda média:
-734.31 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-7 771.63 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-16 212.73 HKD (15)
Crescimento mensal:
-25.39%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 794.46 HKD
Máximo:
30 307.79 HKD (28.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.19% (26 836.36 HKD)
Pelo Capital Líquido:
7.03% (3 908.53 HKD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|541
|ETHUSD
|192
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|1.9K
|ETHUSD
|3.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|2.3M
|ETHUSD
|267K
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5 352.85 HKD
Pior negociação: -2 056 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +19 289.79 HKD
Máxima perda consecutiva: -7 771.63 HKD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge05" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.39 × 80
|
ICMarketsSC-Live10
|4.00 × 2
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
39 USD por mês
81%
0
0
USD
USD
43K
HKD
HKD
88
100%
733
44%
47%
1.13
56.30
HKD
HKD
33%
1:500
作者你好,11天没有开单了,是目前出现什么事情了吗?