Van Phuoc Bui

FOREX VN 04 XM

Van Phuoc Bui
0 inceleme
Güvenilirlik
74 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 155%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
875
Kârla kapanan işlemler:
614 (70.17%)
Zararla kapanan işlemler:
261 (29.83%)
En iyi işlem:
45.68 USD
En kötü işlem:
-24.20 USD
Brüt kâr:
612.44 USD (409 964 pips)
Brüt zarar:
-507.55 USD (393 775 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (24.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.80 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
90.65%
Maks. mevduat yükü:
130.36%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.78
Alış işlemleri:
336 (38.40%)
Satış işlemleri:
539 (61.60%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
1.00 USD
Ortalama zarar:
-1.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-7.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.55 USD (6)
Aylık büyüme:
1.71%
Yıllık tahmin:
21.30%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.86 USD
Maksimum:
135.12 USD (70.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.51% (135.12 USD)
Varlığa göre:
86.70% (387.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 456
EURUSDm# 282
USDCADm# 91
EURGBPm# 16
AUDCADm# 12
GBPUSDm# 6
AUDUSDm# 5
USDCHFm# 5
OILMn-JUN25 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 10
EURUSDm# 100
USDCADm# 0
EURGBPm# 2
AUDCADm# 3
GBPUSDm# 1
AUDUSDm# -2
USDCHFm# -2
OILMn-JUN25 -7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 15K
EURUSDm# 3.8K
USDCADm# -3.3K
EURGBPm# 189
AUDCADm# 2.5K
GBPUSDm# 1K
AUDUSDm# -1.8K
USDCHFm# -1.4K
OILMn-JUN25 -69
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.68 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +24.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Robot sl. tp 
İnceleme yok
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.29 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.07 00:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
