Signale / MetaTrader 4 / FOREX VN 04 XM
Van Phuoc Bui

FOREX VN 04 XM

Van Phuoc Bui
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
89 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 175%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 024
Gewinntrades:
722 (70.50%)
Verlusttrades:
302 (29.49%)
Bester Trade:
45.68 USD
Schlechtester Trade:
-24.20 USD
Bruttoprofit:
659.10 USD (437 259 pips)
Bruttoverlust:
-524.41 USD (408 587 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (24.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
45.80 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
91.65%
Max deposit load:
130.36%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.00
Long-Positionen:
400 (39.06%)
Short-Positionen:
624 (60.94%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
0.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-7.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-89.55 USD (6)
Wachstum pro Monat :
1.37%
Jahresprognose:
16.65%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.86 USD
Maximaler:
135.12 USD (70.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
53.51% (135.12 USD)
Kapital:
86.70% (387.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLDm# 456
EURUSDm# 340
USDCADm# 91
EURGBPm# 65
AUDCADm# 54
GBPUSDm# 6
AUDUSDm# 5
USDCHFm# 5
OILMn-JUN25 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLDm# 10
EURUSDm# 117
USDCADm# 0
EURGBPm# 6
AUDCADm# 11
GBPUSDm# 1
AUDUSDm# -2
USDCHFm# -2
OILMn-JUN25 -7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLDm# 15K
EURUSDm# 7.1K
USDCADm# -3.3K
EURGBPm# 556
AUDCADm# 11K
GBPUSDm# 1K
AUDUSDm# -1.8K
USDCHFm# -1.4K
OILMn-JUN25 -69
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +45.68 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.77 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 23" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.08 11:21
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
FOREX VN 04 XM
30 USD pro Monat
175%
0
0
USD
402
USD
89
99%
1 024
70%
92%
1.25
0.13
USD
87%
1:500
