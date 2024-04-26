- Wachstum
Trades insgesamt:
1 024
Gewinntrades:
722 (70.50%)
Verlusttrades:
302 (29.49%)
Bester Trade:
45.68 USD
Schlechtester Trade:
-24.20 USD
Bruttoprofit:
659.10 USD (437 259 pips)
Bruttoverlust:
-524.41 USD (408 587 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (24.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
45.80 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
91.65%
Max deposit load:
130.36%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.00
Long-Positionen:
400 (39.06%)
Short-Positionen:
624 (60.94%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
0.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-7.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-89.55 USD (6)
Wachstum pro Monat :
1.37%
Jahresprognose:
16.65%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.86 USD
Maximaler:
135.12 USD (70.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
53.51% (135.12 USD)
Kapital:
86.70% (387.40 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|456
|EURUSDm#
|340
|USDCADm#
|91
|EURGBPm#
|65
|AUDCADm#
|54
|GBPUSDm#
|6
|AUDUSDm#
|5
|USDCHFm#
|5
|OILMn-JUN25
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLDm#
|10
|EURUSDm#
|117
|USDCADm#
|0
|EURGBPm#
|6
|AUDCADm#
|11
|GBPUSDm#
|1
|AUDUSDm#
|-2
|USDCHFm#
|-2
|OILMn-JUN25
|-7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLDm#
|15K
|EURUSDm#
|7.1K
|USDCADm#
|-3.3K
|EURGBPm#
|556
|AUDCADm#
|11K
|GBPUSDm#
|1K
|AUDUSDm#
|-1.8K
|USDCHFm#
|-1.4K
|OILMn-JUN25
|-69
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +45.68 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.77 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 23" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
