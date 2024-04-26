SegnaliSezioni
Van Phuoc Bui

FOREX VN 04 XM

Van Phuoc Bui
0 recensioni
Affidabilità
74 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 155%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
875
Profit Trade:
614 (70.17%)
Loss Trade:
261 (29.83%)
Best Trade:
45.68 USD
Worst Trade:
-24.20 USD
Profitto lordo:
612.44 USD (409 964 pips)
Perdita lorda:
-507.55 USD (393 775 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (24.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.80 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
90.65%
Massimo carico di deposito:
130.36%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.78
Long Trade:
336 (38.40%)
Short Trade:
539 (61.60%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
1.00 USD
Perdita media:
-1.94 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-7.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89.55 USD (6)
Crescita mensile:
1.71%
Previsione annuale:
21.30%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.86 USD
Massimale:
135.12 USD (70.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.51% (135.12 USD)
Per equità:
86.70% (387.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 456
EURUSDm# 282
USDCADm# 91
EURGBPm# 16
AUDCADm# 12
GBPUSDm# 6
AUDUSDm# 5
USDCHFm# 5
OILMn-JUN25 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 10
EURUSDm# 100
USDCADm# 0
EURGBPm# 2
AUDCADm# 3
GBPUSDm# 1
AUDUSDm# -2
USDCHFm# -2
OILMn-JUN25 -7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 15K
EURUSDm# 3.8K
USDCADm# -3.3K
EURGBPm# 189
AUDCADm# 2.5K
GBPUSDm# 1K
AUDUSDm# -1.8K
USDCHFm# -1.4K
OILMn-JUN25 -69
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.68 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +24.80 USD
Massima perdita consecutiva: -7.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Robot sl. tp 
