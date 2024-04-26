SinaisSeções
Van Phuoc Bui

FOREX VN 04 XM

Van Phuoc Bui
0 comentários
Confiabilidade
89 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 175%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 024
Negociações com lucro:
722 (70.50%)
Negociações com perda:
302 (29.49%)
Melhor negociação:
45.68 USD
Pior negociação:
-24.20 USD
Lucro bruto:
659.10 USD (437 259 pips)
Perda bruta:
-524.41 USD (408 587 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (24.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
45.80 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
91.65%
Depósito máximo carregado:
130.36%
Último negócio:
49 minutos atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.00
Negociações longas:
400 (39.06%)
Negociações curtas:
624 (60.94%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
0.13 USD
Lucro médio:
0.91 USD
Perda média:
-1.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-7.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-89.55 USD (6)
Crescimento mensal:
1.37%
Previsão anual:
16.65%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.86 USD
Máximo:
135.12 USD (70.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
53.51% (135.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
86.70% (387.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDm# 456
EURUSDm# 340
USDCADm# 91
EURGBPm# 65
AUDCADm# 54
GBPUSDm# 6
AUDUSDm# 5
USDCHFm# 5
OILMn-JUN25 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDm# 10
EURUSDm# 117
USDCADm# 0
EURGBPm# 6
AUDCADm# 11
GBPUSDm# 1
AUDUSDm# -2
USDCHFm# -2
OILMn-JUN25 -7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDm# 15K
EURUSDm# 7.1K
USDCADm# -3.3K
EURGBPm# 556
AUDCADm# 11K
GBPUSDm# 1K
AUDUSDm# -1.8K
USDCHFm# -1.4K
OILMn-JUN25 -69
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +45.68 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +24.80 USD
Máxima perda consecutiva: -7.77 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 23" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Robot sl. tp 
Sem comentários
