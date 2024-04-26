信号部分
信号 / MetaTrader 4 / FOREX VN 04 XM
Van Phuoc Bui

FOREX VN 04 XM

Van Phuoc Bui
0条评论
可靠性
89
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 175%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 024
盈利交易:
722 (70.50%)
亏损交易:
302 (29.49%)
最好交易:
45.68 USD
最差交易:
-24.20 USD
毛利:
659.10 USD (437 259 pips)
毛利亏损:
-524.41 USD (408 587 pips)
最大连续赢利:
27 (24.80 USD)
最大连续盈利:
45.80 USD (2)
夏普比率:
0.06
交易活动:
91.65%
最大入金加载:
130.36%
最近交易:
46 几分钟前
每周交易:
28
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.00
长期交易:
400 (39.06%)
短期交易:
624 (60.94%)
利润因子:
1.26
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
0.91 USD
平均损失:
-1.74 USD
最大连续失误:
10 (-7.77 USD)
最大连续亏损:
-89.55 USD (6)
每月增长:
1.37%
年度预测:
16.65%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1.86 USD
最大值:
135.12 USD (70.46%)
相对跌幅:
结余:
53.51% (135.12 USD)
净值:
86.70% (387.40 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLDm# 456
EURUSDm# 340
USDCADm# 91
EURGBPm# 65
AUDCADm# 54
GBPUSDm# 6
AUDUSDm# 5
USDCHFm# 5
OILMn-JUN25 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLDm# 10
EURUSDm# 117
USDCADm# 0
EURGBPm# 6
AUDCADm# 11
GBPUSDm# 1
AUDUSDm# -2
USDCHFm# -2
OILMn-JUN25 -7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLDm# 15K
EURUSDm# 7.1K
USDCADm# -3.3K
EURGBPm# 556
AUDCADm# 11K
GBPUSDm# 1K
AUDUSDm# -1.8K
USDCHFm# -1.4K
OILMn-JUN25 -69
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +45.68 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +24.80 USD
最大连续亏损: -7.77 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 23 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

