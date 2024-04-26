- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 024
盈利交易:
722 (70.50%)
亏损交易:
302 (29.49%)
最好交易:
45.68 USD
最差交易:
-24.20 USD
毛利:
659.10 USD (437 259 pips)
毛利亏损:
-524.41 USD (408 587 pips)
最大连续赢利:
27 (24.80 USD)
最大连续盈利:
45.80 USD (2)
夏普比率:
0.06
交易活动:
91.65%
最大入金加载:
130.36%
最近交易:
46 几分钟前
每周交易:
28
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.00
长期交易:
400 (39.06%)
短期交易:
624 (60.94%)
利润因子:
1.26
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
0.91 USD
平均损失:
-1.74 USD
最大连续失误:
10 (-7.77 USD)
最大连续亏损:
-89.55 USD (6)
每月增长:
1.37%
年度预测:
16.65%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1.86 USD
最大值:
135.12 USD (70.46%)
相对跌幅:
结余:
53.51% (135.12 USD)
净值:
86.70% (387.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|456
|EURUSDm#
|340
|USDCADm#
|91
|EURGBPm#
|65
|AUDCADm#
|54
|GBPUSDm#
|6
|AUDUSDm#
|5
|USDCHFm#
|5
|OILMn-JUN25
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|10
|EURUSDm#
|117
|USDCADm#
|0
|EURGBPm#
|6
|AUDCADm#
|11
|GBPUSDm#
|1
|AUDUSDm#
|-2
|USDCHFm#
|-2
|OILMn-JUN25
|-7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|15K
|EURUSDm#
|7.1K
|USDCADm#
|-3.3K
|EURGBPm#
|556
|AUDCADm#
|11K
|GBPUSDm#
|1K
|AUDUSDm#
|-1.8K
|USDCHFm#
|-1.4K
|OILMn-JUN25
|-69
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +45.68 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +24.80 USD
最大连续亏损: -7.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 23 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Robot sl. tp
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
175%
0
0
USD
USD
402
USD
USD
89
99%
1 024
70%
92%
1.25
0.13
USD
USD
87%
1:500