シグナル / MetaTrader 4 / FOREX VN 04 XM
Van Phuoc Bui

FOREX VN 04 XM

Van Phuoc Bui
レビュー0件
信頼性
89週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 175%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 024
利益トレード:
722 (70.50%)
損失トレード:
302 (29.49%)
ベストトレード:
45.68 USD
最悪のトレード:
-24.20 USD
総利益:
659.10 USD (437 259 pips)
総損失:
-524.41 USD (408 587 pips)
最大連続の勝ち:
27 (24.80 USD)
最大連続利益:
45.80 USD (2)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
91.65%
最大入金額:
130.36%
最近のトレード:
52 分前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.00
長いトレード:
400 (39.06%)
短いトレード:
624 (60.94%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
0.13 USD
平均利益:
0.91 USD
平均損失:
-1.74 USD
最大連続の負け:
10 (-7.77 USD)
最大連続損失:
-89.55 USD (6)
月間成長:
1.37%
年間予想:
16.65%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.86 USD
最大の:
135.12 USD (70.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
53.51% (135.12 USD)
エクイティによる:
86.70% (387.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLDm# 456
EURUSDm# 340
USDCADm# 91
EURGBPm# 65
AUDCADm# 54
GBPUSDm# 6
AUDUSDm# 5
USDCHFm# 5
OILMn-JUN25 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLDm# 10
EURUSDm# 117
USDCADm# 0
EURGBPm# 6
AUDCADm# 11
GBPUSDm# 1
AUDUSDm# -2
USDCHFm# -2
OILMn-JUN25 -7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLDm# 15K
EURUSDm# 7.1K
USDCADm# -3.3K
EURGBPm# 556
AUDCADm# 11K
GBPUSDm# 1K
AUDUSDm# -1.8K
USDCHFm# -1.4K
OILMn-JUN25 -69
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +45.68 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +24.80 USD
最大連続損失: -7.77 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 23"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Robot sl. tp 
レビューなし
2026.01.08 11:21
2026.01.08 11:21
2025.11.12 20:41
2025.11.10 10:19
2025.11.10 10:19
2025.10.30 04:28
2025.10.29 11:43
2025.10.29 11:43
2025.10.27 04:19
2025.10.16 07:01
2025.10.16 07:01
2025.10.09 00:18
2025.10.03 07:53
2025.10.03 07:53
2025.09.30 01:01
2025.09.22 07:12
2025.09.11 16:10
2025.09.02 07:26
2025.09.02 07:26
2025.08.29 18:20
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください