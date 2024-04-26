- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 024
利益トレード:
722 (70.50%)
損失トレード:
302 (29.49%)
ベストトレード:
45.68 USD
最悪のトレード:
-24.20 USD
総利益:
659.10 USD (437 259 pips)
総損失:
-524.41 USD (408 587 pips)
最大連続の勝ち:
27 (24.80 USD)
最大連続利益:
45.80 USD (2)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
91.65%
最大入金額:
130.36%
最近のトレード:
52 分前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.00
長いトレード:
400 (39.06%)
短いトレード:
624 (60.94%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
0.13 USD
平均利益:
0.91 USD
平均損失:
-1.74 USD
最大連続の負け:
10 (-7.77 USD)
最大連続損失:
-89.55 USD (6)
月間成長:
1.37%
年間予想:
16.65%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.86 USD
最大の:
135.12 USD (70.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
53.51% (135.12 USD)
エクイティによる:
86.70% (387.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|456
|EURUSDm#
|340
|USDCADm#
|91
|EURGBPm#
|65
|AUDCADm#
|54
|GBPUSDm#
|6
|AUDUSDm#
|5
|USDCHFm#
|5
|OILMn-JUN25
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|10
|EURUSDm#
|117
|USDCADm#
|0
|EURGBPm#
|6
|AUDCADm#
|11
|GBPUSDm#
|1
|AUDUSDm#
|-2
|USDCHFm#
|-2
|OILMn-JUN25
|-7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|15K
|EURUSDm#
|7.1K
|USDCADm#
|-3.3K
|EURGBPm#
|556
|AUDCADm#
|11K
|GBPUSDm#
|1K
|AUDUSDm#
|-1.8K
|USDCHFm#
|-1.4K
|OILMn-JUN25
|-69
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +45.68 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +24.80 USD
最大連続損失: -7.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 23"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Robot sl. tp
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
175%
0
0
USD
USD
402
USD
USD
89
99%
1 024
70%
92%
1.25
0.13
USD
USD
87%
1:500