- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 024
Прибыльных трейдов:
722 (70.50%)
Убыточных трейдов:
302 (29.49%)
Лучший трейд:
45.68 USD
Худший трейд:
-24.20 USD
Общая прибыль:
659.10 USD (437 259 pips)
Общий убыток:
-524.41 USD (408 587 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (24.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
45.80 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
91.65%
Макс. загрузка депозита:
130.36%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.00
Длинных трейдов:
400 (39.06%)
Коротких трейдов:
624 (60.94%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
0.13 USD
Средняя прибыль:
0.91 USD
Средний убыток:
-1.74 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-7.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-89.55 USD (6)
Прирост в месяц:
1.37%
Годовой прогноз:
16.65%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.86 USD
Максимальная:
135.12 USD (70.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.51% (135.12 USD)
По эквити:
86.70% (387.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|456
|EURUSDm#
|340
|USDCADm#
|91
|EURGBPm#
|65
|AUDCADm#
|54
|GBPUSDm#
|6
|AUDUSDm#
|5
|USDCHFm#
|5
|OILMn-JUN25
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|10
|EURUSDm#
|117
|USDCADm#
|0
|EURGBPm#
|6
|AUDCADm#
|11
|GBPUSDm#
|1
|AUDUSDm#
|-2
|USDCHFm#
|-2
|OILMn-JUN25
|-7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|15K
|EURUSDm#
|7.1K
|USDCADm#
|-3.3K
|EURGBPm#
|556
|AUDCADm#
|11K
|GBPUSDm#
|1K
|AUDUSDm#
|-1.8K
|USDCHFm#
|-1.4K
|OILMn-JUN25
|-69
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +45.68 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +24.80 USD
Макс. убыток в серии: -7.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 23" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Robot sl. tp
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
175%
0
0
USD
USD
402
USD
USD
89
99%
1 024
70%
92%
1.25
0.13
USD
USD
87%
1:500