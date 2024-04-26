СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FOREX VN 04 XM
Van Phuoc Bui

FOREX VN 04 XM

Van Phuoc Bui
0 отзывов
Надежность
89 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 175%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 024
Прибыльных трейдов:
722 (70.50%)
Убыточных трейдов:
302 (29.49%)
Лучший трейд:
45.68 USD
Худший трейд:
-24.20 USD
Общая прибыль:
659.10 USD (437 259 pips)
Общий убыток:
-524.41 USD (408 587 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (24.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
45.80 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
91.65%
Макс. загрузка депозита:
130.36%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.00
Длинных трейдов:
400 (39.06%)
Коротких трейдов:
624 (60.94%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
0.13 USD
Средняя прибыль:
0.91 USD
Средний убыток:
-1.74 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-7.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-89.55 USD (6)
Прирост в месяц:
1.37%
Годовой прогноз:
16.65%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.86 USD
Максимальная:
135.12 USD (70.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.51% (135.12 USD)
По эквити:
86.70% (387.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 456
EURUSDm# 340
USDCADm# 91
EURGBPm# 65
AUDCADm# 54
GBPUSDm# 6
AUDUSDm# 5
USDCHFm# 5
OILMn-JUN25 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 10
EURUSDm# 117
USDCADm# 0
EURGBPm# 6
AUDCADm# 11
GBPUSDm# 1
AUDUSDm# -2
USDCHFm# -2
OILMn-JUN25 -7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# 15K
EURUSDm# 7.1K
USDCADm# -3.3K
EURGBPm# 556
AUDCADm# 11K
GBPUSDm# 1K
AUDUSDm# -1.8K
USDCHFm# -1.4K
OILMn-JUN25 -69
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +45.68 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +24.80 USD
Макс. убыток в серии: -7.77 USD

Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FOREX VN 04 XM
30 USD в месяц
175%
0
0
USD
402
USD
89
99%
1 024
70%
92%
1.25
0.13
USD
87%
1:500
Копировать

