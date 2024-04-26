- 자본
- 축소
트레이드:
1 025
이익 거래:
723 (70.53%)
손실 거래:
302 (29.46%)
최고의 거래:
45.68 USD
최악의 거래:
-24.20 USD
총 수익:
659.12 USD (437 279 pips)
총 손실:
-524.41 USD (408 587 pips)
연속 최대 이익:
27 (24.80 USD)
연속 최대 이익:
45.80 USD (2)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
91.65%
최대 입금량:
130.36%
최근 거래:
14 분 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.00
롱(주식매수):
400 (39.02%)
숏(주식차입매도):
625 (60.98%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
0.13 USD
평균 이익:
0.91 USD
평균 손실:
-1.74 USD
연속 최대 손실:
10 (-7.77 USD)
연속 최대 손실:
-89.55 USD (6)
월별 성장률:
1.38%
연간 예측:
16.71%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.86 USD
최대한의:
135.12 USD (70.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
53.51% (135.12 USD)
자본금별:
86.70% (387.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|456
|EURUSDm#
|341
|USDCADm#
|91
|EURGBPm#
|65
|AUDCADm#
|54
|GBPUSDm#
|6
|AUDUSDm#
|5
|USDCHFm#
|5
|OILMn-JUN25
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDm#
|10
|EURUSDm#
|117
|USDCADm#
|0
|EURGBPm#
|6
|AUDCADm#
|11
|GBPUSDm#
|1
|AUDUSDm#
|-2
|USDCHFm#
|-2
|OILMn-JUN25
|-7
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDm#
|15K
|EURUSDm#
|7.1K
|USDCADm#
|-3.3K
|EURGBPm#
|556
|AUDCADm#
|11K
|GBPUSDm#
|1K
|AUDUSDm#
|-1.8K
|USDCHFm#
|-1.4K
|OILMn-JUN25
|-69
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +45.68 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +24.80 USD
연속 최대 손실: -7.77 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 23"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Robot sl. tp
