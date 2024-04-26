시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / FOREX VN 04 XM
Van Phuoc Bui

FOREX VN 04 XM

Van Phuoc Bui
0 리뷰
안정성
89
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 175%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 025
이익 거래:
723 (70.53%)
손실 거래:
302 (29.46%)
최고의 거래:
45.68 USD
최악의 거래:
-24.20 USD
총 수익:
659.12 USD (437 279 pips)
총 손실:
-524.41 USD (408 587 pips)
연속 최대 이익:
27 (24.80 USD)
연속 최대 이익:
45.80 USD (2)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
91.65%
최대 입금량:
130.36%
최근 거래:
14 분 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.00
롱(주식매수):
400 (39.02%)
숏(주식차입매도):
625 (60.98%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
0.13 USD
평균 이익:
0.91 USD
평균 손실:
-1.74 USD
연속 최대 손실:
10 (-7.77 USD)
연속 최대 손실:
-89.55 USD (6)
월별 성장률:
1.38%
연간 예측:
16.71%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.86 USD
최대한의:
135.12 USD (70.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
53.51% (135.12 USD)
자본금별:
86.70% (387.40 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLDm# 456
EURUSDm# 341
USDCADm# 91
EURGBPm# 65
AUDCADm# 54
GBPUSDm# 6
AUDUSDm# 5
USDCHFm# 5
OILMn-JUN25 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLDm# 10
EURUSDm# 117
USDCADm# 0
EURGBPm# 6
AUDCADm# 11
GBPUSDm# 1
AUDUSDm# -2
USDCHFm# -2
OILMn-JUN25 -7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLDm# 15K
EURUSDm# 7.1K
USDCADm# -3.3K
EURGBPm# 556
AUDCADm# 11K
GBPUSDm# 1K
AUDUSDm# -1.8K
USDCHFm# -1.4K
OILMn-JUN25 -69
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +45.68 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +24.80 USD
연속 최대 손실: -7.77 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 23"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Robot sl. tp 
리뷰 없음
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2025.11.12 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.10.30 04:28
No swaps are charged on the signal account
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.27 04:19
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.09 00:18
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.30 01:01
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.29 18:20
No swaps are charged on the signal account
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.