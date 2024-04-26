SignauxSections
Van Phuoc Bui

FOREX VN 04 XM

Van Phuoc Bui
0 avis
Fiabilité
74 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 155%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
875
Bénéfice trades:
614 (70.17%)
Perte trades:
261 (29.83%)
Meilleure transaction:
45.68 USD
Pire transaction:
-24.20 USD
Bénéfice brut:
612.44 USD (409 964 pips)
Perte brute:
-507.55 USD (393 775 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (24.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
45.80 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
90.65%
Charge de dépôt maximale:
130.36%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.78
Longs trades:
336 (38.40%)
Courts trades:
539 (61.60%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
0.12 USD
Bénéfice moyen:
1.00 USD
Perte moyenne:
-1.94 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-7.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-89.55 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.58%
Prévision annuelle:
21.30%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.86 USD
Maximal:
135.12 USD (70.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.51% (135.12 USD)
Par fonds propres:
86.70% (387.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDm# 456
EURUSDm# 282
USDCADm# 91
EURGBPm# 16
AUDCADm# 12
GBPUSDm# 6
AUDUSDm# 5
USDCHFm# 5
OILMn-JUN25 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDm# 10
EURUSDm# 100
USDCADm# 0
EURGBPm# 2
AUDCADm# 3
GBPUSDm# 1
AUDUSDm# -2
USDCHFm# -2
OILMn-JUN25 -7
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDm# 15K
EURUSDm# 3.8K
USDCADm# -3.3K
EURGBPm# 189
AUDCADm# 2.5K
GBPUSDm# 1K
AUDUSDm# -1.8K
USDCHFm# -1.4K
OILMn-JUN25 -69
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.68 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +24.80 USD
Perte consécutive maximale: -7.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 23" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Robot sl. tp 
Aucun avis
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.29 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.07 00:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
