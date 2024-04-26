- Incremento
Total de Trades:
1 024
Transacciones Rentables:
722 (70.50%)
Transacciones Irrentables:
302 (29.49%)
Mejor transacción:
45.68 USD
Peor transacción:
-24.20 USD
Beneficio Bruto:
659.10 USD (437 259 pips)
Pérdidas Brutas:
-524.41 USD (408 587 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (24.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
45.80 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
91.65%
Carga máxima del depósito:
130.36%
Último trade:
9 minutos
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
1.00
Transacciones Largas:
400 (39.06%)
Transacciones Cortas:
624 (60.94%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
0.13 USD
Beneficio medio:
0.91 USD
Pérdidas medias:
-1.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-7.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-89.55 USD (6)
Crecimiento al mes:
1.37%
Pronóstico anual:
16.65%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.86 USD
Máxima:
135.12 USD (70.46%)
Reducción relativa:
De balance:
53.51% (135.12 USD)
De fondos:
86.70% (387.40 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|456
|EURUSDm#
|340
|USDCADm#
|91
|EURGBPm#
|65
|AUDCADm#
|54
|GBPUSDm#
|6
|AUDUSDm#
|5
|USDCHFm#
|5
|OILMn-JUN25
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLDm#
|10
|EURUSDm#
|117
|USDCADm#
|0
|EURGBPm#
|6
|AUDCADm#
|11
|GBPUSDm#
|1
|AUDUSDm#
|-2
|USDCHFm#
|-2
|OILMn-JUN25
|-7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLDm#
|15K
|EURUSDm#
|7.1K
|USDCADm#
|-3.3K
|EURGBPm#
|556
|AUDCADm#
|11K
|GBPUSDm#
|1K
|AUDUSDm#
|-1.8K
|USDCHFm#
|-1.4K
|OILMn-JUN25
|-69
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Mejor transacción: +45.68 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +24.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.77 USD
