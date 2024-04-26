SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / FOREX VN 04 XM
Van Phuoc Bui

FOREX VN 04 XM

Van Phuoc Bui
0 comentarios
Fiabilidad
89 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 175%
XMGlobal-Real 23
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 024
Transacciones Rentables:
722 (70.50%)
Transacciones Irrentables:
302 (29.49%)
Mejor transacción:
45.68 USD
Peor transacción:
-24.20 USD
Beneficio Bruto:
659.10 USD (437 259 pips)
Pérdidas Brutas:
-524.41 USD (408 587 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (24.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
45.80 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
91.65%
Carga máxima del depósito:
130.36%
Último trade:
9 minutos
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
1.00
Transacciones Largas:
400 (39.06%)
Transacciones Cortas:
624 (60.94%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
0.13 USD
Beneficio medio:
0.91 USD
Pérdidas medias:
-1.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-7.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-89.55 USD (6)
Crecimiento al mes:
1.37%
Pronóstico anual:
16.65%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.86 USD
Máxima:
135.12 USD (70.46%)
Reducción relativa:
De balance:
53.51% (135.12 USD)
De fondos:
86.70% (387.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDm# 456
EURUSDm# 340
USDCADm# 91
EURGBPm# 65
AUDCADm# 54
GBPUSDm# 6
AUDUSDm# 5
USDCHFm# 5
OILMn-JUN25 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDm# 10
EURUSDm# 117
USDCADm# 0
EURGBPm# 6
AUDCADm# 11
GBPUSDm# 1
AUDUSDm# -2
USDCHFm# -2
OILMn-JUN25 -7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDm# 15K
EURUSDm# 7.1K
USDCADm# -3.3K
EURGBPm# 556
AUDCADm# 11K
GBPUSDm# 1K
AUDUSDm# -1.8K
USDCHFm# -1.4K
OILMn-JUN25 -69
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +45.68 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +24.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.77 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 23" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Robot sl. tp 
No hay comentarios
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2025.11.12 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.10.30 04:28
No swaps are charged on the signal account
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.27 04:19
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.09 00:18
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.30 01:01
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.29 18:20
No swaps are charged on the signal account
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FOREX VN 04 XM
30 USD al mes
175%
0
0
USD
402
USD
89
99%
1 024
70%
92%
1.25
0.13
USD
87%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.