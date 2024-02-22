SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Bean capital
Zhe Liu

Bean capital

Zhe Liu
0 inceleme
Güvenilirlik
150 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 21%
XMGlobal-Real 251
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 027
Kârla kapanan işlemler:
2 737 (67.96%)
Zararla kapanan işlemler:
1 290 (32.03%)
En iyi işlem:
941.38 USD
En kötü işlem:
-799.78 USD
Brüt kâr:
51 657.53 USD (905 257 pips)
Brüt zarar:
-51 473.46 USD (884 941 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (210.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 014.83 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
95.78%
Maks. mevduat yükü:
9.92%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
1 744 (43.31%)
Satış işlemleri:
2 283 (56.69%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
18.87 USD
Ortalama zarar:
-39.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-894.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 011.08 USD (5)
Aylık büyüme:
4.15%
Yıllık tahmin:
50.34%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 787.99 USD
Maksimum:
7 251.33 USD (130.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.51% (665.38 USD)
Varlığa göre:
27.12% (3 472.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD# 533
AUDCAD# 368
GBPCAD# 298
GBPNZD# 286
EURJPY# 263
EURCAD# 255
GBPUSD# 253
EURGBP# 236
USDJPY# 189
GBPJPY# 181
AUDJPY# 153
NZDCAD# 144
CADCHF# 141
CHFJPY# 139
GOLD# 119
NZDCHF# 116
AUDCHF# 95
AUDNZD# 80
GBPCHF# 59
EURCHF# 49
USDCHF# 38
USDCAD# 14
AUDUSD# 14
US500Cash 2
OIL-OCT24 1
USDHKD# 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD# -464
AUDCAD# 1.3K
GBPCAD# -70
GBPNZD# -1.1K
EURJPY# -3.1K
EURCAD# 131
GBPUSD# -43
EURGBP# 169
USDJPY# 18
GBPJPY# 4.9K
AUDJPY# -1K
NZDCAD# 212
CADCHF# 662
CHFJPY# 805
GOLD# -558
NZDCHF# 41
AUDCHF# -98
AUDNZD# 217
GBPCHF# -2.1K
EURCHF# 385
USDCHF# 82
USDCAD# -145
AUDUSD# 118
US500Cash -51
OIL-OCT24 -79
USDHKD# -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD# 4.2K
AUDCAD# 52K
GBPCAD# 7.4K
GBPNZD# -43K
EURJPY# -39K
EURCAD# 6.2K
GBPUSD# -2K
EURGBP# -4.9K
USDJPY# 6.7K
GBPJPY# 60K
AUDJPY# -9.5K
NZDCAD# 4.6K
CADCHF# 8.3K
CHFJPY# 11K
GOLD# -16K
NZDCHF# -4.2K
AUDCHF# -199
AUDNZD# 9.3K
GBPCHF# -33K
EURCHF# 3.8K
USDCHF# 2K
USDCAD# -753
AUDUSD# 1.6K
US500Cash -5K
OIL-OCT24 -79
USDHKD# -34
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +941.38 USD
En kötü işlem: -800 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +210.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -894.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 251" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.08.15 04:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.09 16:13
No swaps are charged on the signal account
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.28 17:08
No swaps are charged on the signal account
2025.04.25 11:17
No swaps are charged
2025.04.25 11:17
No swaps are charged
2025.04.22 16:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 873 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 21:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 14:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
2025.03.10 17:06
No swaps are charged on the signal account
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.01.29 05:24
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Bean capital
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
16K
USD
150
98%
4 027
67%
96%
1.00
0.05
USD
58%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.