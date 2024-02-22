SegnaliSezioni
Zhe Liu

Bean capital

Zhe Liu
0 recensioni
Affidabilità
150 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 21%
XMGlobal-Real 251
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 027
Profit Trade:
2 737 (67.96%)
Loss Trade:
1 290 (32.03%)
Best Trade:
941.38 USD
Worst Trade:
-799.78 USD
Profitto lordo:
51 657.53 USD (905 257 pips)
Perdita lorda:
-51 473.46 USD (884 941 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (210.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 014.83 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
95.78%
Massimo carico di deposito:
9.92%
Ultimo trade:
58 minuti fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
1 744 (43.31%)
Short Trade:
2 283 (56.69%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
18.87 USD
Perdita media:
-39.90 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-894.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 011.08 USD (5)
Crescita mensile:
4.15%
Previsione annuale:
50.34%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 787.99 USD
Massimale:
7 251.33 USD (130.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.51% (665.38 USD)
Per equità:
27.12% (3 472.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD# 533
AUDCAD# 368
GBPCAD# 298
GBPNZD# 286
EURJPY# 263
EURCAD# 255
GBPUSD# 253
EURGBP# 236
USDJPY# 189
GBPJPY# 181
AUDJPY# 153
NZDCAD# 144
CADCHF# 141
CHFJPY# 139
GOLD# 119
NZDCHF# 116
AUDCHF# 95
AUDNZD# 80
GBPCHF# 59
EURCHF# 49
USDCHF# 38
USDCAD# 14
AUDUSD# 14
US500Cash 2
OIL-OCT24 1
USDHKD# 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD# -464
AUDCAD# 1.3K
GBPCAD# -70
GBPNZD# -1.1K
EURJPY# -3.1K
EURCAD# 131
GBPUSD# -43
EURGBP# 169
USDJPY# 18
GBPJPY# 4.9K
AUDJPY# -1K
NZDCAD# 212
CADCHF# 662
CHFJPY# 805
GOLD# -558
NZDCHF# 41
AUDCHF# -98
AUDNZD# 217
GBPCHF# -2.1K
EURCHF# 385
USDCHF# 82
USDCAD# -145
AUDUSD# 118
US500Cash -51
OIL-OCT24 -79
USDHKD# -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD# 4.2K
AUDCAD# 52K
GBPCAD# 7.4K
GBPNZD# -43K
EURJPY# -39K
EURCAD# 6.2K
GBPUSD# -2K
EURGBP# -4.9K
USDJPY# 6.7K
GBPJPY# 60K
AUDJPY# -9.5K
NZDCAD# 4.6K
CADCHF# 8.3K
CHFJPY# 11K
GOLD# -16K
NZDCHF# -4.2K
AUDCHF# -199
AUDNZD# 9.3K
GBPCHF# -33K
EURCHF# 3.8K
USDCHF# 2K
USDCAD# -753
AUDUSD# 1.6K
US500Cash -5K
OIL-OCT24 -79
USDHKD# -34
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +941.38 USD
Worst Trade: -800 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +210.73 USD
Massima perdita consecutiva: -894.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 251" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Bean capital
30USD al mese
21%
0
0
USD
16K
USD
150
98%
4 027
67%
96%
1.00
0.05
USD
58%
1:500
