SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Bean capital
Zhe Liu

Bean capital

Zhe Liu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
161 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 32%
XMGlobal-Real 251
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 233
Gewinntrades:
2 879 (68.01%)
Verlusttrades:
1 354 (31.99%)
Bester Trade:
941.38 USD
Schlechtester Trade:
-799.78 USD
Bruttoprofit:
54 244.41 USD (934 583 pips)
Bruttoverlust:
-52 434.65 USD (900 818 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (210.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 014.83 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
95.78%
Max deposit load:
9.92%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.25
Long-Positionen:
1 848 (43.66%)
Short-Positionen:
2 385 (56.34%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
0.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-38.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-894.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 011.08 USD (5)
Wachstum pro Monat :
3.53%
Jahresprognose:
42.87%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 787.99 USD
Maximaler:
7 251.33 USD (130.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.51% (665.38 USD)
Kapital:
27.12% (3 472.73 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD# 574
AUDCAD# 389
GBPCAD# 307
GBPUSD# 289
GBPNZD# 286
EURJPY# 271
EURGBP# 261
EURCAD# 260
USDJPY# 189
GBPJPY# 189
NZDCAD# 183
AUDJPY# 153
CADCHF# 145
CHFJPY# 139
GOLD# 119
NZDCHF# 116
AUDCHF# 103
AUDNZD# 80
GBPCHF# 59
EURCHF# 51
USDCHF# 38
USDCAD# 14
AUDUSD# 14
US500Cash 2
OIL-OCT24 1
USDHKD# 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD# 113
AUDCAD# 1.5K
GBPCAD# 8
GBPUSD# 522
GBPNZD# -1.1K
EURJPY# -3.3K
EURGBP# 340
EURCAD# 171
USDJPY# 18
GBPJPY# 5.1K
NZDCAD# 230
AUDJPY# -1K
CADCHF# 693
CHFJPY# 805
GOLD# -558
NZDCHF# 41
AUDCHF# -80
AUDNZD# 217
GBPCHF# -2.1K
EURCHF# 344
USDCHF# 82
USDCAD# -145
AUDUSD# 118
US500Cash -51
OIL-OCT24 -79
USDHKD# -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD# 4.6K
AUDCAD# 56K
GBPCAD# 9.2K
GBPUSD# 1.9K
GBPNZD# -43K
EURJPY# -44K
EURGBP# -2.9K
EURCAD# 7.1K
USDJPY# 6.7K
GBPJPY# 65K
NZDCAD# 5K
AUDJPY# -9.5K
CADCHF# 8.7K
CHFJPY# 11K
GOLD# -16K
NZDCHF# -4.2K
AUDCHF# 31
AUDNZD# 9.3K
GBPCHF# -33K
EURCHF# 3.3K
USDCHF# 2K
USDCAD# -753
AUDUSD# 1.6K
US500Cash -5K
OIL-OCT24 -79
USDHKD# -34
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +941.38 USD
Schlechtester Trade: -800 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +210.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -894.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 251" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.18 12:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.08.15 04:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.09 16:13
No swaps are charged on the signal account
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.28 17:08
No swaps are charged on the signal account
2025.04.25 11:17
No swaps are charged
2025.04.25 11:17
No swaps are charged
2025.04.22 16:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 873 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 21:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 14:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
2025.03.10 17:06
No swaps are charged on the signal account
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Bean capital
30 USD pro Monat
32%
0
0
USD
18K
USD
161
98%
4 233
68%
96%
1.03
0.43
USD
58%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.