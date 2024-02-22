シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Bean capital
Zhe Liu

Bean capital

Zhe Liu
レビュー0件
信頼性
161週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 32%
XMGlobal-Real 251
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 233
利益トレード:
2 879 (68.01%)
損失トレード:
1 354 (31.99%)
ベストトレード:
941.38 USD
最悪のトレード:
-799.78 USD
総利益:
54 244.41 USD (934 583 pips)
総損失:
-52 434.65 USD (900 818 pips)
最大連続の勝ち:
27 (210.73 USD)
最大連続利益:
3 014.83 USD (7)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
95.78%
最大入金額:
9.92%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.25
長いトレード:
1 848 (43.66%)
短いトレード:
2 385 (56.34%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.43 USD
平均利益:
18.84 USD
平均損失:
-38.73 USD
最大連続の負け:
25 (-894.23 USD)
最大連続損失:
-3 011.08 USD (5)
月間成長:
3.58%
年間予想:
46.86%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 787.99 USD
最大の:
7 251.33 USD (130.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.51% (665.38 USD)
エクイティによる:
27.12% (3 472.73 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD# 574
AUDCAD# 389
GBPCAD# 307
GBPUSD# 289
GBPNZD# 286
EURJPY# 271
EURGBP# 261
EURCAD# 260
USDJPY# 189
GBPJPY# 189
NZDCAD# 183
AUDJPY# 153
CADCHF# 145
CHFJPY# 139
GOLD# 119
NZDCHF# 116
AUDCHF# 103
AUDNZD# 80
GBPCHF# 59
EURCHF# 51
USDCHF# 38
USDCAD# 14
AUDUSD# 14
US500Cash 2
OIL-OCT24 1
USDHKD# 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD# 113
AUDCAD# 1.5K
GBPCAD# 8
GBPUSD# 522
GBPNZD# -1.1K
EURJPY# -3.3K
EURGBP# 340
EURCAD# 171
USDJPY# 18
GBPJPY# 5.1K
NZDCAD# 230
AUDJPY# -1K
CADCHF# 693
CHFJPY# 805
GOLD# -558
NZDCHF# 41
AUDCHF# -80
AUDNZD# 217
GBPCHF# -2.1K
EURCHF# 344
USDCHF# 82
USDCAD# -145
AUDUSD# 118
US500Cash -51
OIL-OCT24 -79
USDHKD# -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD# 4.6K
AUDCAD# 56K
GBPCAD# 9.2K
GBPUSD# 1.9K
GBPNZD# -43K
EURJPY# -44K
EURGBP# -2.9K
EURCAD# 7.1K
USDJPY# 6.7K
GBPJPY# 65K
NZDCAD# 5K
AUDJPY# -9.5K
CADCHF# 8.7K
CHFJPY# 11K
GOLD# -16K
NZDCHF# -4.2K
AUDCHF# 31
AUDNZD# 9.3K
GBPCHF# -33K
EURCHF# 3.3K
USDCHF# 2K
USDCAD# -753
AUDUSD# 1.6K
US500Cash -5K
OIL-OCT24 -79
USDHKD# -34
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +941.38 USD
最悪のトレード: -800 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +210.73 USD
最大連続損失: -894.23 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 251"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

