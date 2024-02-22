СигналыРазделы
Zhe Liu

Bean capital

Zhe Liu
0 отзывов
Надежность
160 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 32%
XMGlobal-Real 251
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 229
Прибыльных трейдов:
2 876 (68.00%)
Убыточных трейдов:
1 353 (31.99%)
Лучший трейд:
941.38 USD
Худший трейд:
-799.78 USD
Общая прибыль:
54 162.93 USD (934 030 pips)
Общий убыток:
-52 426.85 USD (900 689 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (210.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 014.83 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
95.78%
Макс. загрузка депозита:
9.92%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.24
Длинных трейдов:
1 845 (43.63%)
Коротких трейдов:
2 384 (56.37%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.41 USD
Средняя прибыль:
18.83 USD
Средний убыток:
-38.75 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-894.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 011.08 USD (5)
Прирост в месяц:
3.45%
Годовой прогноз:
41.90%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 787.99 USD
Максимальная:
7 251.33 USD (130.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.51% (665.38 USD)
По эквити:
27.12% (3 472.73 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD# 573
AUDCAD# 389
GBPCAD# 307
GBPUSD# 286
GBPNZD# 286
EURJPY# 271
EURGBP# 261
EURCAD# 260
USDJPY# 189
GBPJPY# 189
NZDCAD# 183
AUDJPY# 153
CADCHF# 145
CHFJPY# 139
GOLD# 119
NZDCHF# 116
AUDCHF# 103
AUDNZD# 80
GBPCHF# 59
EURCHF# 51
USDCHF# 38
USDCAD# 14
AUDUSD# 14
US500Cash 2
OIL-OCT24 1
USDHKD# 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD# 108
AUDCAD# 1.5K
GBPCAD# 8
GBPUSD# 453
GBPNZD# -1.1K
EURJPY# -3.3K
EURGBP# 340
EURCAD# 171
USDJPY# 18
GBPJPY# 5.1K
NZDCAD# 230
AUDJPY# -1K
CADCHF# 693
CHFJPY# 805
GOLD# -558
NZDCHF# 41
AUDCHF# -80
AUDNZD# 217
GBPCHF# -2.1K
EURCHF# 344
USDCHF# 82
USDCAD# -145
AUDUSD# 118
US500Cash -51
OIL-OCT24 -79
USDHKD# -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD# 4.5K
AUDCAD# 56K
GBPCAD# 9.2K
GBPUSD# 1.5K
GBPNZD# -43K
EURJPY# -44K
EURGBP# -2.9K
EURCAD# 7.1K
USDJPY# 6.7K
GBPJPY# 65K
NZDCAD# 5K
AUDJPY# -9.5K
CADCHF# 8.7K
CHFJPY# 11K
GOLD# -16K
NZDCHF# -4.2K
AUDCHF# 31
AUDNZD# 9.3K
GBPCHF# -33K
EURCHF# 3.3K
USDCHF# 2K
USDCAD# -753
AUDUSD# 1.6K
US500Cash -5K
OIL-OCT24 -79
USDHKD# -34
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +941.38 USD
Худший трейд: -800 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +210.73 USD
Макс. убыток в серии: -894.23 USD

Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Bean capital
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
17K
USD
160
98%
4 229
68%
96%
1.03
0.41
USD
58%
1:500
