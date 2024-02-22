- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4 229
Прибыльных трейдов:
2 876 (68.00%)
Убыточных трейдов:
1 353 (31.99%)
Лучший трейд:
941.38 USD
Худший трейд:
-799.78 USD
Общая прибыль:
54 162.93 USD (934 030 pips)
Общий убыток:
-52 426.85 USD (900 689 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (210.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 014.83 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
95.78%
Макс. загрузка депозита:
9.92%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.24
Длинных трейдов:
1 845 (43.63%)
Коротких трейдов:
2 384 (56.37%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.41 USD
Средняя прибыль:
18.83 USD
Средний убыток:
-38.75 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-894.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 011.08 USD (5)
Прирост в месяц:
3.45%
Годовой прогноз:
41.90%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 787.99 USD
Максимальная:
7 251.33 USD (130.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.51% (665.38 USD)
По эквити:
27.12% (3 472.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|573
|AUDCAD#
|389
|GBPCAD#
|307
|GBPUSD#
|286
|GBPNZD#
|286
|EURJPY#
|271
|EURGBP#
|261
|EURCAD#
|260
|USDJPY#
|189
|GBPJPY#
|189
|NZDCAD#
|183
|AUDJPY#
|153
|CADCHF#
|145
|CHFJPY#
|139
|GOLD#
|119
|NZDCHF#
|116
|AUDCHF#
|103
|AUDNZD#
|80
|GBPCHF#
|59
|EURCHF#
|51
|USDCHF#
|38
|USDCAD#
|14
|AUDUSD#
|14
|US500Cash
|2
|OIL-OCT24
|1
|USDHKD#
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD#
|108
|AUDCAD#
|1.5K
|GBPCAD#
|8
|GBPUSD#
|453
|GBPNZD#
|-1.1K
|EURJPY#
|-3.3K
|EURGBP#
|340
|EURCAD#
|171
|USDJPY#
|18
|GBPJPY#
|5.1K
|NZDCAD#
|230
|AUDJPY#
|-1K
|CADCHF#
|693
|CHFJPY#
|805
|GOLD#
|-558
|NZDCHF#
|41
|AUDCHF#
|-80
|AUDNZD#
|217
|GBPCHF#
|-2.1K
|EURCHF#
|344
|USDCHF#
|82
|USDCAD#
|-145
|AUDUSD#
|118
|US500Cash
|-51
|OIL-OCT24
|-79
|USDHKD#
|-6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD#
|4.5K
|AUDCAD#
|56K
|GBPCAD#
|9.2K
|GBPUSD#
|1.5K
|GBPNZD#
|-43K
|EURJPY#
|-44K
|EURGBP#
|-2.9K
|EURCAD#
|7.1K
|USDJPY#
|6.7K
|GBPJPY#
|65K
|NZDCAD#
|5K
|AUDJPY#
|-9.5K
|CADCHF#
|8.7K
|CHFJPY#
|11K
|GOLD#
|-16K
|NZDCHF#
|-4.2K
|AUDCHF#
|31
|AUDNZD#
|9.3K
|GBPCHF#
|-33K
|EURCHF#
|3.3K
|USDCHF#
|2K
|USDCAD#
|-753
|AUDUSD#
|1.6K
|US500Cash
|-5K
|OIL-OCT24
|-79
|USDHKD#
|-34
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +941.38 USD
Худший трейд: -800 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +210.73 USD
Макс. убыток в серии: -894.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 251" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
