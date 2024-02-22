信号部分
Zhe Liu

Bean capital

Zhe Liu
0条评论
可靠性
160
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 32%
XMGlobal-Real 251
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 229
盈利交易:
2 876 (68.00%)
亏损交易:
1 353 (31.99%)
最好交易:
941.38 USD
最差交易:
-799.78 USD
毛利:
54 162.93 USD (934 030 pips)
毛利亏损:
-52 426.85 USD (900 689 pips)
最大连续赢利:
27 (210.73 USD)
最大连续盈利:
3 014.83 USD (7)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
95.78%
最大入金加载:
9.92%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.24
长期交易:
1 845 (43.63%)
短期交易:
2 384 (56.37%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.41 USD
平均利润:
18.83 USD
平均损失:
-38.75 USD
最大连续失误:
25 (-894.23 USD)
最大连续亏损:
-3 011.08 USD (5)
每月增长:
3.45%
年度预测:
41.90%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
2 787.99 USD
最大值:
7 251.33 USD (130.29%)
相对跌幅:
结余:
57.51% (665.38 USD)
净值:
27.12% (3 472.73 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD# 573
AUDCAD# 389
GBPCAD# 307
GBPUSD# 286
GBPNZD# 286
EURJPY# 271
EURGBP# 261
EURCAD# 260
USDJPY# 189
GBPJPY# 189
NZDCAD# 183
AUDJPY# 153
CADCHF# 145
CHFJPY# 139
GOLD# 119
NZDCHF# 116
AUDCHF# 103
AUDNZD# 80
GBPCHF# 59
EURCHF# 51
USDCHF# 38
USDCAD# 14
AUDUSD# 14
US500Cash 2
OIL-OCT24 1
USDHKD# 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD# 108
AUDCAD# 1.5K
GBPCAD# 8
GBPUSD# 453
GBPNZD# -1.1K
EURJPY# -3.3K
EURGBP# 340
EURCAD# 171
USDJPY# 18
GBPJPY# 5.1K
NZDCAD# 230
AUDJPY# -1K
CADCHF# 693
CHFJPY# 805
GOLD# -558
NZDCHF# 41
AUDCHF# -80
AUDNZD# 217
GBPCHF# -2.1K
EURCHF# 344
USDCHF# 82
USDCAD# -145
AUDUSD# 118
US500Cash -51
OIL-OCT24 -79
USDHKD# -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD# 4.5K
AUDCAD# 56K
GBPCAD# 9.2K
GBPUSD# 1.5K
GBPNZD# -43K
EURJPY# -44K
EURGBP# -2.9K
EURCAD# 7.1K
USDJPY# 6.7K
GBPJPY# 65K
NZDCAD# 5K
AUDJPY# -9.5K
CADCHF# 8.7K
CHFJPY# 11K
GOLD# -16K
NZDCHF# -4.2K
AUDCHF# 31
AUDNZD# 9.3K
GBPCHF# -33K
EURCHF# 3.3K
USDCHF# 2K
USDCAD# -753
AUDUSD# 1.6K
US500Cash -5K
OIL-OCT24 -79
USDHKD# -34
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +941.38 USD
最差交易: -800 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +210.73 USD
最大连续亏损: -894.23 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 251 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
Bean capital
每月30 USD
32%
0
0
USD
17K
USD
160
98%
4 229
68%
96%
1.03
0.41
USD
58%
1:500
