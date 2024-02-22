SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Bean capital
Zhe Liu

Bean capital

Zhe Liu
0 avis
Fiabilité
150 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 21%
XMGlobal-Real 251
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 027
Bénéfice trades:
2 737 (67.96%)
Perte trades:
1 290 (32.03%)
Meilleure transaction:
941.38 USD
Pire transaction:
-799.78 USD
Bénéfice brut:
51 657.53 USD (905 257 pips)
Perte brute:
-51 473.46 USD (884 941 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (210.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 014.83 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
95.78%
Charge de dépôt maximale:
9.92%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
54
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.03
Longs trades:
1 744 (43.31%)
Courts trades:
2 283 (56.69%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.05 USD
Bénéfice moyen:
18.87 USD
Perte moyenne:
-39.90 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-894.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 011.08 USD (5)
Croissance mensuelle:
4.15%
Prévision annuelle:
50.34%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 787.99 USD
Maximal:
7 251.33 USD (130.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.51% (665.38 USD)
Par fonds propres:
27.12% (3 472.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD# 533
AUDCAD# 368
GBPCAD# 298
GBPNZD# 286
EURJPY# 263
EURCAD# 255
GBPUSD# 253
EURGBP# 236
USDJPY# 189
GBPJPY# 181
AUDJPY# 153
NZDCAD# 144
CADCHF# 141
CHFJPY# 139
GOLD# 119
NZDCHF# 116
AUDCHF# 95
AUDNZD# 80
GBPCHF# 59
EURCHF# 49
USDCHF# 38
USDCAD# 14
AUDUSD# 14
US500Cash 2
OIL-OCT24 1
USDHKD# 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD# -464
AUDCAD# 1.3K
GBPCAD# -70
GBPNZD# -1.1K
EURJPY# -3.1K
EURCAD# 131
GBPUSD# -43
EURGBP# 169
USDJPY# 18
GBPJPY# 4.9K
AUDJPY# -1K
NZDCAD# 212
CADCHF# 662
CHFJPY# 805
GOLD# -558
NZDCHF# 41
AUDCHF# -98
AUDNZD# 217
GBPCHF# -2.1K
EURCHF# 385
USDCHF# 82
USDCAD# -145
AUDUSD# 118
US500Cash -51
OIL-OCT24 -79
USDHKD# -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD# 4.2K
AUDCAD# 52K
GBPCAD# 7.4K
GBPNZD# -43K
EURJPY# -39K
EURCAD# 6.2K
GBPUSD# -2K
EURGBP# -4.9K
USDJPY# 6.7K
GBPJPY# 60K
AUDJPY# -9.5K
NZDCAD# 4.6K
CADCHF# 8.3K
CHFJPY# 11K
GOLD# -16K
NZDCHF# -4.2K
AUDCHF# -199
AUDNZD# 9.3K
GBPCHF# -33K
EURCHF# 3.8K
USDCHF# 2K
USDCAD# -753
AUDUSD# 1.6K
US500Cash -5K
OIL-OCT24 -79
USDHKD# -34
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +941.38 USD
Pire transaction: -800 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +210.73 USD
Perte consécutive maximale: -894.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 251" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
