- 자본
- 축소
트레이드:
4 244
이익 거래:
2 887 (68.02%)
손실 거래:
1 357 (31.97%)
최고의 거래:
941.38 USD
최악의 거래:
-799.78 USD
총 수익:
54 466.11 USD (936 255 pips)
총 손실:
-52 490.27 USD (901 575 pips)
연속 최대 이익:
27 (210.73 USD)
연속 최대 이익:
3 014.83 USD (7)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
94.75%
최대 입금량:
9.92%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.27
롱(주식매수):
1 856 (43.73%)
숏(주식차입매도):
2 388 (56.27%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.47 USD
평균 이익:
18.87 USD
평균 손실:
-38.68 USD
연속 최대 손실:
25 (-894.23 USD)
연속 최대 손실:
-3 011.08 USD (5)
월별 성장률:
3.94%
연간 예측:
49.61%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 787.99 USD
최대한의:
7 251.33 USD (130.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
57.51% (665.38 USD)
자본금별:
27.12% (3 472.73 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|582
|AUDCAD#
|389
|GBPCAD#
|307
|GBPUSD#
|292
|GBPNZD#
|286
|EURJPY#
|271
|EURGBP#
|261
|EURCAD#
|260
|USDJPY#
|189
|GBPJPY#
|189
|NZDCAD#
|183
|AUDJPY#
|153
|CADCHF#
|145
|CHFJPY#
|139
|GOLD#
|119
|NZDCHF#
|116
|AUDCHF#
|103
|AUDNZD#
|80
|GBPCHF#
|59
|EURCHF#
|51
|USDCHF#
|38
|USDCAD#
|14
|AUDUSD#
|14
|US500Cash
|2
|OIL-OCT24
|1
|USDHKD#
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD#
|233
|AUDCAD#
|1.5K
|GBPCAD#
|8
|GBPUSD#
|568
|GBPNZD#
|-1.1K
|EURJPY#
|-3.3K
|EURGBP#
|340
|EURCAD#
|171
|USDJPY#
|18
|GBPJPY#
|5.1K
|NZDCAD#
|230
|AUDJPY#
|-1K
|CADCHF#
|693
|CHFJPY#
|805
|GOLD#
|-558
|NZDCHF#
|41
|AUDCHF#
|-80
|AUDNZD#
|217
|GBPCHF#
|-2.1K
|EURCHF#
|344
|USDCHF#
|82
|USDCAD#
|-145
|AUDUSD#
|118
|US500Cash
|-51
|OIL-OCT24
|-79
|USDHKD#
|-6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD#
|4.7K
|AUDCAD#
|56K
|GBPCAD#
|9.2K
|GBPUSD#
|2.6K
|GBPNZD#
|-43K
|EURJPY#
|-44K
|EURGBP#
|-2.9K
|EURCAD#
|7.1K
|USDJPY#
|6.7K
|GBPJPY#
|65K
|NZDCAD#
|5K
|AUDJPY#
|-9.5K
|CADCHF#
|8.7K
|CHFJPY#
|11K
|GOLD#
|-16K
|NZDCHF#
|-4.2K
|AUDCHF#
|31
|AUDNZD#
|9.3K
|GBPCHF#
|-33K
|EURCHF#
|3.3K
|USDCHF#
|2K
|USDCAD#
|-753
|AUDUSD#
|1.6K
|US500Cash
|-5K
|OIL-OCT24
|-79
|USDHKD#
|-34
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +941.38 USD
최악의 거래: -800 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +210.73 USD
연속 최대 손실: -894.23 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 251"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
33%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
162
98%
4 244
68%
95%
1.03
0.47
USD
USD
58%
1:500