시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Bean capital
Zhe Liu

Bean capital

Zhe Liu
0 리뷰
안정성
162
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 33%
XMGlobal-Real 251
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
4 244
이익 거래:
2 887 (68.02%)
손실 거래:
1 357 (31.97%)
최고의 거래:
941.38 USD
최악의 거래:
-799.78 USD
총 수익:
54 466.11 USD (936 255 pips)
총 손실:
-52 490.27 USD (901 575 pips)
연속 최대 이익:
27 (210.73 USD)
연속 최대 이익:
3 014.83 USD (7)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
94.75%
최대 입금량:
9.92%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.27
롱(주식매수):
1 856 (43.73%)
숏(주식차입매도):
2 388 (56.27%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.47 USD
평균 이익:
18.87 USD
평균 손실:
-38.68 USD
연속 최대 손실:
25 (-894.23 USD)
연속 최대 손실:
-3 011.08 USD (5)
월별 성장률:
3.94%
연간 예측:
49.61%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 787.99 USD
최대한의:
7 251.33 USD (130.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
57.51% (665.38 USD)
자본금별:
27.12% (3 472.73 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD# 582
AUDCAD# 389
GBPCAD# 307
GBPUSD# 292
GBPNZD# 286
EURJPY# 271
EURGBP# 261
EURCAD# 260
USDJPY# 189
GBPJPY# 189
NZDCAD# 183
AUDJPY# 153
CADCHF# 145
CHFJPY# 139
GOLD# 119
NZDCHF# 116
AUDCHF# 103
AUDNZD# 80
GBPCHF# 59
EURCHF# 51
USDCHF# 38
USDCAD# 14
AUDUSD# 14
US500Cash 2
OIL-OCT24 1
USDHKD# 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD# 233
AUDCAD# 1.5K
GBPCAD# 8
GBPUSD# 568
GBPNZD# -1.1K
EURJPY# -3.3K
EURGBP# 340
EURCAD# 171
USDJPY# 18
GBPJPY# 5.1K
NZDCAD# 230
AUDJPY# -1K
CADCHF# 693
CHFJPY# 805
GOLD# -558
NZDCHF# 41
AUDCHF# -80
AUDNZD# 217
GBPCHF# -2.1K
EURCHF# 344
USDCHF# 82
USDCAD# -145
AUDUSD# 118
US500Cash -51
OIL-OCT24 -79
USDHKD# -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD# 4.7K
AUDCAD# 56K
GBPCAD# 9.2K
GBPUSD# 2.6K
GBPNZD# -43K
EURJPY# -44K
EURGBP# -2.9K
EURCAD# 7.1K
USDJPY# 6.7K
GBPJPY# 65K
NZDCAD# 5K
AUDJPY# -9.5K
CADCHF# 8.7K
CHFJPY# 11K
GOLD# -16K
NZDCHF# -4.2K
AUDCHF# 31
AUDNZD# 9.3K
GBPCHF# -33K
EURCHF# 3.3K
USDCHF# 2K
USDCAD# -753
AUDUSD# 1.6K
US500Cash -5K
OIL-OCT24 -79
USDHKD# -34
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +941.38 USD
최악의 거래: -800 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +210.73 USD
연속 최대 손실: -894.23 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 251"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.18 12:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.08.15 04:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.09 16:13
No swaps are charged on the signal account
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.28 17:08
No swaps are charged on the signal account
2025.04.25 11:17
No swaps are charged
2025.04.25 11:17
No swaps are charged
2025.04.22 16:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 873 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 21:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 14:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
2025.03.10 17:06
No swaps are charged on the signal account
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Bean capital
월별 30 USD
33%
0
0
USD
20K
USD
162
98%
4 244
68%
95%
1.03
0.47
USD
58%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.