Zhe Liu

Bean capital

Zhe Liu
0 comentários
Confiabilidade
161 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 32%
XMGlobal-Real 251
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 233
Negociações com lucro:
2 879 (68.01%)
Negociações com perda:
1 354 (31.99%)
Melhor negociação:
941.38 USD
Pior negociação:
-799.78 USD
Lucro bruto:
54 244.41 USD (934 583 pips)
Perda bruta:
-52 434.65 USD (900 818 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (210.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 014.83 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
95.78%
Depósito máximo carregado:
9.92%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.25
Negociações longas:
1 848 (43.66%)
Negociações curtas:
2 385 (56.34%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
0.43 USD
Lucro médio:
18.84 USD
Perda média:
-38.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-894.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 011.08 USD (5)
Crescimento mensal:
3.85%
Previsão anual:
46.86%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 787.99 USD
Máximo:
7 251.33 USD (130.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.51% (665.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.12% (3 472.73 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD# 574
AUDCAD# 389
GBPCAD# 307
GBPUSD# 289
GBPNZD# 286
EURJPY# 271
EURGBP# 261
EURCAD# 260
USDJPY# 189
GBPJPY# 189
NZDCAD# 183
AUDJPY# 153
CADCHF# 145
CHFJPY# 139
GOLD# 119
NZDCHF# 116
AUDCHF# 103
AUDNZD# 80
GBPCHF# 59
EURCHF# 51
USDCHF# 38
USDCAD# 14
AUDUSD# 14
US500Cash 2
OIL-OCT24 1
USDHKD# 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD# 113
AUDCAD# 1.5K
GBPCAD# 8
GBPUSD# 522
GBPNZD# -1.1K
EURJPY# -3.3K
EURGBP# 340
EURCAD# 171
USDJPY# 18
GBPJPY# 5.1K
NZDCAD# 230
AUDJPY# -1K
CADCHF# 693
CHFJPY# 805
GOLD# -558
NZDCHF# 41
AUDCHF# -80
AUDNZD# 217
GBPCHF# -2.1K
EURCHF# 344
USDCHF# 82
USDCAD# -145
AUDUSD# 118
US500Cash -51
OIL-OCT24 -79
USDHKD# -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD# 4.6K
AUDCAD# 56K
GBPCAD# 9.2K
GBPUSD# 1.9K
GBPNZD# -43K
EURJPY# -44K
EURGBP# -2.9K
EURCAD# 7.1K
USDJPY# 6.7K
GBPJPY# 65K
NZDCAD# 5K
AUDJPY# -9.5K
CADCHF# 8.7K
CHFJPY# 11K
GOLD# -16K
NZDCHF# -4.2K
AUDCHF# 31
AUDNZD# 9.3K
GBPCHF# -33K
EURCHF# 3.3K
USDCHF# 2K
USDCAD# -753
AUDUSD# 1.6K
US500Cash -5K
OIL-OCT24 -79
USDHKD# -34
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +941.38 USD
Pior negociação: -800 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +210.73 USD
Máxima perda consecutiva: -894.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 251" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.18 12:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.08.15 04:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.09 16:13
No swaps are charged on the signal account
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.28 17:08
No swaps are charged on the signal account
2025.04.25 11:17
No swaps are charged
2025.04.25 11:17
No swaps are charged
2025.04.22 16:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 873 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 21:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 14:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
2025.03.10 17:06
No swaps are charged on the signal account
