- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
4 233
Negociações com lucro:
2 879 (68.01%)
Negociações com perda:
1 354 (31.99%)
Melhor negociação:
941.38 USD
Pior negociação:
-799.78 USD
Lucro bruto:
54 244.41 USD (934 583 pips)
Perda bruta:
-52 434.65 USD (900 818 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (210.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 014.83 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
95.78%
Depósito máximo carregado:
9.92%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.25
Negociações longas:
1 848 (43.66%)
Negociações curtas:
2 385 (56.34%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
0.43 USD
Lucro médio:
18.84 USD
Perda média:
-38.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-894.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 011.08 USD (5)
Crescimento mensal:
3.85%
Previsão anual:
46.86%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 787.99 USD
Máximo:
7 251.33 USD (130.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.51% (665.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.12% (3 472.73 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|574
|AUDCAD#
|389
|GBPCAD#
|307
|GBPUSD#
|289
|GBPNZD#
|286
|EURJPY#
|271
|EURGBP#
|261
|EURCAD#
|260
|USDJPY#
|189
|GBPJPY#
|189
|NZDCAD#
|183
|AUDJPY#
|153
|CADCHF#
|145
|CHFJPY#
|139
|GOLD#
|119
|NZDCHF#
|116
|AUDCHF#
|103
|AUDNZD#
|80
|GBPCHF#
|59
|EURCHF#
|51
|USDCHF#
|38
|USDCAD#
|14
|AUDUSD#
|14
|US500Cash
|2
|OIL-OCT24
|1
|USDHKD#
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD#
|113
|AUDCAD#
|1.5K
|GBPCAD#
|8
|GBPUSD#
|522
|GBPNZD#
|-1.1K
|EURJPY#
|-3.3K
|EURGBP#
|340
|EURCAD#
|171
|USDJPY#
|18
|GBPJPY#
|5.1K
|NZDCAD#
|230
|AUDJPY#
|-1K
|CADCHF#
|693
|CHFJPY#
|805
|GOLD#
|-558
|NZDCHF#
|41
|AUDCHF#
|-80
|AUDNZD#
|217
|GBPCHF#
|-2.1K
|EURCHF#
|344
|USDCHF#
|82
|USDCAD#
|-145
|AUDUSD#
|118
|US500Cash
|-51
|OIL-OCT24
|-79
|USDHKD#
|-6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD#
|4.6K
|AUDCAD#
|56K
|GBPCAD#
|9.2K
|GBPUSD#
|1.9K
|GBPNZD#
|-43K
|EURJPY#
|-44K
|EURGBP#
|-2.9K
|EURCAD#
|7.1K
|USDJPY#
|6.7K
|GBPJPY#
|65K
|NZDCAD#
|5K
|AUDJPY#
|-9.5K
|CADCHF#
|8.7K
|CHFJPY#
|11K
|GOLD#
|-16K
|NZDCHF#
|-4.2K
|AUDCHF#
|31
|AUDNZD#
|9.3K
|GBPCHF#
|-33K
|EURCHF#
|3.3K
|USDCHF#
|2K
|USDCAD#
|-753
|AUDUSD#
|1.6K
|US500Cash
|-5K
|OIL-OCT24
|-79
|USDHKD#
|-34
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +941.38 USD
Pior negociação: -800 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +210.73 USD
Máxima perda consecutiva: -894.23 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 251" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
32%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
161
98%
4 233
68%
96%
1.03
0.43
USD
USD
58%
1:500