Zhe Liu

Bean capital

Zhe Liu
0 reviews
Reliability
160 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2022 32%
XMGlobal-Real 251
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
4 229
Profit Trades:
2 876 (68.00%)
Loss Trades:
1 353 (31.99%)
Best trade:
941.38 USD
Worst trade:
-799.78 USD
Gross Profit:
54 162.93 USD (934 030 pips)
Gross Loss:
-52 426.85 USD (900 689 pips)
Maximum consecutive wins:
27 (210.73 USD)
Maximal consecutive profit:
3 014.83 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading activity:
95.78%
Max deposit load:
9.92%
Latest trade:
28 minutes ago
Trades per week:
20
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
0.24
Long Trades:
1 845 (43.63%)
Short Trades:
2 384 (56.37%)
Profit Factor:
1.03
Expected Payoff:
0.41 USD
Average Profit:
18.83 USD
Average Loss:
-38.75 USD
Maximum consecutive losses:
25 (-894.23 USD)
Maximal consecutive loss:
-3 011.08 USD (5)
Monthly growth:
3.45%
Annual Forecast:
41.90%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
2 787.99 USD
Maximal:
7 251.33 USD (130.29%)
Relative drawdown:
By Balance:
57.51% (665.38 USD)
By Equity:
27.12% (3 472.73 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD# 573
AUDCAD# 389
GBPCAD# 307
GBPUSD# 286
GBPNZD# 286
EURJPY# 271
EURGBP# 261
EURCAD# 260
USDJPY# 189
GBPJPY# 189
NZDCAD# 183
AUDJPY# 153
CADCHF# 145
CHFJPY# 139
GOLD# 119
NZDCHF# 116
AUDCHF# 103
AUDNZD# 80
GBPCHF# 59
EURCHF# 51
USDCHF# 38
USDCAD# 14
AUDUSD# 14
US500Cash 2
OIL-OCT24 1
USDHKD# 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD# 108
AUDCAD# 1.5K
GBPCAD# 8
GBPUSD# 453
GBPNZD# -1.1K
EURJPY# -3.3K
EURGBP# 340
EURCAD# 171
USDJPY# 18
GBPJPY# 5.1K
NZDCAD# 230
AUDJPY# -1K
CADCHF# 693
CHFJPY# 805
GOLD# -558
NZDCHF# 41
AUDCHF# -80
AUDNZD# 217
GBPCHF# -2.1K
EURCHF# 344
USDCHF# 82
USDCAD# -145
AUDUSD# 118
US500Cash -51
OIL-OCT24 -79
USDHKD# -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD# 4.5K
AUDCAD# 56K
GBPCAD# 9.2K
GBPUSD# 1.5K
GBPNZD# -43K
EURJPY# -44K
EURGBP# -2.9K
EURCAD# 7.1K
USDJPY# 6.7K
GBPJPY# 65K
NZDCAD# 5K
AUDJPY# -9.5K
CADCHF# 8.7K
CHFJPY# 11K
GOLD# -16K
NZDCHF# -4.2K
AUDCHF# 31
AUDNZD# 9.3K
GBPCHF# -33K
EURCHF# 3.3K
USDCHF# 2K
USDCAD# -753
AUDUSD# 1.6K
US500Cash -5K
OIL-OCT24 -79
USDHKD# -34
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +941.38 USD
Worst trade: -800 USD
Maximum consecutive wins: 7
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +210.73 USD
Maximal consecutive loss: -894.23 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "XMGlobal-Real 251" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.