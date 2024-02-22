SeñalesSecciones
Zhe Liu

Bean capital

Zhe Liu
0 comentarios
Fiabilidad
161 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2022 32%
XMGlobal-Real 251
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 233
Transacciones Rentables:
2 879 (68.01%)
Transacciones Irrentables:
1 354 (31.99%)
Mejor transacción:
941.38 USD
Peor transacción:
-799.78 USD
Beneficio Bruto:
54 244.41 USD (934 583 pips)
Pérdidas Brutas:
-52 434.65 USD (900 818 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (210.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 014.83 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
95.78%
Carga máxima del depósito:
9.92%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.25
Transacciones Largas:
1 848 (43.66%)
Transacciones Cortas:
2 385 (56.34%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
0.43 USD
Beneficio medio:
18.84 USD
Pérdidas medias:
-38.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-894.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 011.08 USD (5)
Crecimiento al mes:
3.85%
Pronóstico anual:
46.86%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 787.99 USD
Máxima:
7 251.33 USD (130.29%)
Reducción relativa:
De balance:
57.51% (665.38 USD)
De fondos:
27.12% (3 472.73 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD# 574
AUDCAD# 389
GBPCAD# 307
GBPUSD# 289
GBPNZD# 286
EURJPY# 271
EURGBP# 261
EURCAD# 260
USDJPY# 189
GBPJPY# 189
NZDCAD# 183
AUDJPY# 153
CADCHF# 145
CHFJPY# 139
GOLD# 119
NZDCHF# 116
AUDCHF# 103
AUDNZD# 80
GBPCHF# 59
EURCHF# 51
USDCHF# 38
USDCAD# 14
AUDUSD# 14
US500Cash 2
OIL-OCT24 1
USDHKD# 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD# 113
AUDCAD# 1.5K
GBPCAD# 8
GBPUSD# 522
GBPNZD# -1.1K
EURJPY# -3.3K
EURGBP# 340
EURCAD# 171
USDJPY# 18
GBPJPY# 5.1K
NZDCAD# 230
AUDJPY# -1K
CADCHF# 693
CHFJPY# 805
GOLD# -558
NZDCHF# 41
AUDCHF# -80
AUDNZD# 217
GBPCHF# -2.1K
EURCHF# 344
USDCHF# 82
USDCAD# -145
AUDUSD# 118
US500Cash -51
OIL-OCT24 -79
USDHKD# -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD# 4.6K
AUDCAD# 56K
GBPCAD# 9.2K
GBPUSD# 1.9K
GBPNZD# -43K
EURJPY# -44K
EURGBP# -2.9K
EURCAD# 7.1K
USDJPY# 6.7K
GBPJPY# 65K
NZDCAD# 5K
AUDJPY# -9.5K
CADCHF# 8.7K
CHFJPY# 11K
GOLD# -16K
NZDCHF# -4.2K
AUDCHF# 31
AUDNZD# 9.3K
GBPCHF# -33K
EURCHF# 3.3K
USDCHF# 2K
USDCAD# -753
AUDUSD# 1.6K
US500Cash -5K
OIL-OCT24 -79
USDHKD# -34
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +941.38 USD
Peor transacción: -800 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +210.73 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -894.23 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 251" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
