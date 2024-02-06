- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
245
Kârla kapanan işlemler:
184 (75.10%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (24.90%)
En iyi işlem:
13.20 USD
En kötü işlem:
-19.60 USD
Brüt kâr:
231.08 USD (6 230 pips)
Brüt zarar:
-116.87 USD (4 153 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (16.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.19 USD (6)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
95.45%
Maks. mevduat yükü:
11.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
5.83
Alış işlemleri:
84 (34.29%)
Satış işlemleri:
161 (65.71%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
0.47 USD
Ortalama kâr:
1.26 USD
Ortalama zarar:
-1.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-18.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.60 USD (1)
Aylık büyüme:
1.98%
Yıllık tahmin:
21.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.99 USD
Maksimum:
19.60 USD (1.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.82% (18.85 USD)
Varlığa göre:
40.89% (101.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|103
|USDCAD
|40
|EURUSD
|38
|AUDUSD
|24
|NZDUSD
|21
|USDCHF
|11
|USDJPY
|4
|GOLD
|3
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|49
|USDCAD
|18
|EURUSD
|10
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|8
|USDCHF
|8
|USDJPY
|4
|GOLD
|9
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|362
|USDCAD
|-15
|EURUSD
|354
|AUDUSD
|130
|NZDUSD
|207
|USDCHF
|234
|USDJPY
|95
|GOLD
|691
|EURJPY
|19
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.20 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-USA.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trading With Averaging
Start Modal $1000
Start Modal $1000
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
25%
0
0
USD
USD
340
USD
USD
87
0%
245
75%
95%
1.97
0.47
USD
USD
41%
1:500