Abdul Fani

Rengeng Rengeng

Abdul Fani
0 inceleme
Güvenilirlik
87 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 25%
InstaFinance-USA.com
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
245
Kârla kapanan işlemler:
184 (75.10%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (24.90%)
En iyi işlem:
13.20 USD
En kötü işlem:
-19.60 USD
Brüt kâr:
231.08 USD (6 230 pips)
Brüt zarar:
-116.87 USD (4 153 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (16.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.19 USD (6)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
95.45%
Maks. mevduat yükü:
11.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
5.83
Alış işlemleri:
84 (34.29%)
Satış işlemleri:
161 (65.71%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
0.47 USD
Ortalama kâr:
1.26 USD
Ortalama zarar:
-1.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-18.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.60 USD (1)
Aylık büyüme:
1.98%
Yıllık tahmin:
21.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.99 USD
Maksimum:
19.60 USD (1.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.82% (18.85 USD)
Varlığa göre:
40.89% (101.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 103
USDCAD 40
EURUSD 38
AUDUSD 24
NZDUSD 21
USDCHF 11
USDJPY 4
GOLD 3
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 49
USDCAD 18
EURUSD 10
AUDUSD 7
NZDUSD 8
USDCHF 8
USDJPY 4
GOLD 9
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 362
USDCAD -15
EURUSD 354
AUDUSD 130
NZDUSD 207
USDCHF 234
USDJPY 95
GOLD 691
EURJPY 19
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.20 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-USA.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading With Averaging

Start Modal $1000
İnceleme yok
2025.09.15 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 07:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 19:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 11:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.06 10:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.06 04:37
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.28 06:02
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.04.04 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 02:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
