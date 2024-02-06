SignauxSections
Abdul Fani

Rengeng Rengeng

Abdul Fani
0 avis
Fiabilité
87 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 25%
InstaFinance-USA.com
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
245
Bénéfice trades:
184 (75.10%)
Perte trades:
61 (24.90%)
Meilleure transaction:
13.20 USD
Pire transaction:
-19.60 USD
Bénéfice brut:
231.08 USD (6 230 pips)
Perte brute:
-116.87 USD (4 153 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (16.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
21.19 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
95.45%
Charge de dépôt maximale:
11.57%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
5.83
Longs trades:
84 (34.29%)
Courts trades:
161 (65.71%)
Facteur de profit:
1.98
Rendement attendu:
0.47 USD
Bénéfice moyen:
1.26 USD
Perte moyenne:
-1.92 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-18.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.60 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.98%
Prévision annuelle:
21.72%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.99 USD
Maximal:
19.60 USD (1.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.82% (18.85 USD)
Par fonds propres:
40.89% (101.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 103
USDCAD 40
EURUSD 38
AUDUSD 24
NZDUSD 21
USDCHF 11
USDJPY 4
GOLD 3
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 49
USDCAD 18
EURUSD 10
AUDUSD 7
NZDUSD 8
USDCHF 8
USDJPY 4
GOLD 9
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 362
USDCAD -15
EURUSD 354
AUDUSD 130
NZDUSD 207
USDCHF 234
USDJPY 95
GOLD 691
EURJPY 19
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.20 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +16.74 USD
Perte consécutive maximale: -18.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaFinance-USA.com" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Trading With Averaging

Start Modal $1000
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.