SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Rengeng Rengeng
Abdul Fani

Rengeng Rengeng

Abdul Fani
0 recensioni
Affidabilità
87 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 25%
InstaFinance-USA.com
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
245
Profit Trade:
184 (75.10%)
Loss Trade:
61 (24.90%)
Best Trade:
13.20 USD
Worst Trade:
-19.60 USD
Profitto lordo:
231.08 USD (6 230 pips)
Perdita lorda:
-116.87 USD (4 153 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (16.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.19 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
95.45%
Massimo carico di deposito:
11.57%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
5.83
Long Trade:
84 (34.29%)
Short Trade:
161 (65.71%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
0.47 USD
Profitto medio:
1.26 USD
Perdita media:
-1.92 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-18.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.60 USD (1)
Crescita mensile:
1.98%
Previsione annuale:
21.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.99 USD
Massimale:
19.60 USD (1.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.82% (18.85 USD)
Per equità:
40.89% (101.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 103
USDCAD 40
EURUSD 38
AUDUSD 24
NZDUSD 21
USDCHF 11
USDJPY 4
GOLD 3
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 49
USDCAD 18
EURUSD 10
AUDUSD 7
NZDUSD 8
USDCHF 8
USDJPY 4
GOLD 9
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 362
USDCAD -15
EURUSD 354
AUDUSD 130
NZDUSD 207
USDCHF 234
USDJPY 95
GOLD 691
EURJPY 19
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.20 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.74 USD
Massima perdita consecutiva: -18.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-USA.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading With Averaging

Start Modal $1000
Non ci sono recensioni
2025.09.15 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 07:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 19:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 11:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.06 10:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.06 04:37
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.28 06:02
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.04.04 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 02:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Rengeng Rengeng
30USD al mese
25%
0
0
USD
340
USD
87
0%
245
75%
95%
1.97
0.47
USD
41%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.