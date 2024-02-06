- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
245
Profit Trade:
184 (75.10%)
Loss Trade:
61 (24.90%)
Best Trade:
13.20 USD
Worst Trade:
-19.60 USD
Profitto lordo:
231.08 USD (6 230 pips)
Perdita lorda:
-116.87 USD (4 153 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (16.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.19 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
95.45%
Massimo carico di deposito:
11.57%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
5.83
Long Trade:
84 (34.29%)
Short Trade:
161 (65.71%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
0.47 USD
Profitto medio:
1.26 USD
Perdita media:
-1.92 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-18.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.60 USD (1)
Crescita mensile:
1.98%
Previsione annuale:
21.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.99 USD
Massimale:
19.60 USD (1.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.82% (18.85 USD)
Per equità:
40.89% (101.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|103
|USDCAD
|40
|EURUSD
|38
|AUDUSD
|24
|NZDUSD
|21
|USDCHF
|11
|USDJPY
|4
|GOLD
|3
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|49
|USDCAD
|18
|EURUSD
|10
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|8
|USDCHF
|8
|USDJPY
|4
|GOLD
|9
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|362
|USDCAD
|-15
|EURUSD
|354
|AUDUSD
|130
|NZDUSD
|207
|USDCHF
|234
|USDJPY
|95
|GOLD
|691
|EURJPY
|19
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.20 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.74 USD
Massima perdita consecutiva: -18.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-USA.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Trading With Averaging
Start Modal $1000
Start Modal $1000
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
25%
0
0
USD
USD
340
USD
USD
87
0%
245
75%
95%
1.97
0.47
USD
USD
41%
1:500