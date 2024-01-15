SinyallerBölümler
Boris Gulikov

BG Night Line Sets 2

Boris Gulikov
0 inceleme
Güvenilirlik
94 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 93%
AMarkets-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
235
Kârla kapanan işlemler:
188 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (20.00%)
En iyi işlem:
2 533.06 RUR
En kötü işlem:
-1 323.20 RUR
Brüt kâr:
44 460.63 RUR (25 823 pips)
Brüt zarar:
-18 078.20 RUR (14 273 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (2 232.70 RUR)
Maksimum ardışık kâr:
3 755.70 RUR (8)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
27.93%
Maks. mevduat yükü:
7.19%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.90
Alış işlemleri:
120 (51.06%)
Satış işlemleri:
115 (48.94%)
Kâr faktörü:
2.46
Beklenen getiri:
112.27 RUR
Ortalama kâr:
236.49 RUR
Ortalama zarar:
-384.64 RUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2 640.68 RUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 640.68 RUR (3)
Aylık büyüme:
2.85%
Yıllık tahmin:
34.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.77 RUR
Maksimum:
3 338.64 RUR (10.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.84% (3 338.64 RUR)
Varlığa göre:
24.82% (10 461.91 RUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSDb 74
GBPCADb 37
EURUSDb 37
AUDCADb 30
EURCHFb 29
USDJPYb 15
GBPUSDb 3
GBPAUDb 2
EURGBPb 2
EURAUDb 1
EURNZDb 1
AUDNZDb 1
AUDJPYb 1
CADCHFb 1
CADJPYb 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSDb 91
GBPCADb 73
EURUSDb 98
AUDCADb 70
EURCHFb 39
USDJPYb 39
GBPUSDb 6
GBPAUDb 2
EURGBPb 11
EURAUDb 1
EURNZDb 1
AUDNZDb 1
AUDJPYb 1
CADCHFb 2
CADJPYb 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSDb 2.7K
GBPCADb 2.8K
EURUSDb 948
AUDCADb 2.1K
EURCHFb 1.4K
USDJPYb 649
GBPUSDb 267
GBPAUDb 159
EURGBPb 202
EURAUDb 100
EURNZDb 99
AUDNZDb 100
AUDJPYb 99
CADCHFb 104
CADJPYb 101
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 533.06 RUR
En kötü işlem: -1 323 RUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2 232.70 RUR
Maksimum ardışık zarar: -2 640.68 RUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
