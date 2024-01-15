- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
235
Kârla kapanan işlemler:
188 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (20.00%)
En iyi işlem:
2 533.06 RUR
En kötü işlem:
-1 323.20 RUR
Brüt kâr:
44 460.63 RUR (25 823 pips)
Brüt zarar:
-18 078.20 RUR (14 273 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (2 232.70 RUR)
Maksimum ardışık kâr:
3 755.70 RUR (8)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
27.93%
Maks. mevduat yükü:
7.19%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.90
Alış işlemleri:
120 (51.06%)
Satış işlemleri:
115 (48.94%)
Kâr faktörü:
2.46
Beklenen getiri:
112.27 RUR
Ortalama kâr:
236.49 RUR
Ortalama zarar:
-384.64 RUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2 640.68 RUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 640.68 RUR (3)
Aylık büyüme:
2.85%
Yıllık tahmin:
34.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.77 RUR
Maksimum:
3 338.64 RUR (10.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.84% (3 338.64 RUR)
Varlığa göre:
24.82% (10 461.91 RUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSDb
|74
|GBPCADb
|37
|EURUSDb
|37
|AUDCADb
|30
|EURCHFb
|29
|USDJPYb
|15
|GBPUSDb
|3
|GBPAUDb
|2
|EURGBPb
|2
|EURAUDb
|1
|EURNZDb
|1
|AUDNZDb
|1
|AUDJPYb
|1
|CADCHFb
|1
|CADJPYb
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSDb
|91
|GBPCADb
|73
|EURUSDb
|98
|AUDCADb
|70
|EURCHFb
|39
|USDJPYb
|39
|GBPUSDb
|6
|GBPAUDb
|2
|EURGBPb
|11
|EURAUDb
|1
|EURNZDb
|1
|AUDNZDb
|1
|AUDJPYb
|1
|CADCHFb
|2
|CADJPYb
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSDb
|2.7K
|GBPCADb
|2.8K
|EURUSDb
|948
|AUDCADb
|2.1K
|EURCHFb
|1.4K
|USDJPYb
|649
|GBPUSDb
|267
|GBPAUDb
|159
|EURGBPb
|202
|EURAUDb
|100
|EURNZDb
|99
|AUDNZDb
|100
|AUDJPYb
|99
|CADCHFb
|104
|CADJPYb
|101
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 533.06 RUR
En kötü işlem: -1 323 RUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2 232.70 RUR
Maksimum ardışık zarar: -2 640.68 RUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
93%
0
0
USD
USD
43K
RUR
RUR
94
100%
235
80%
28%
2.45
112.27
RUR
RUR
25%
1:500