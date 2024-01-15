- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
270
利益トレード:
212 (78.51%)
損失トレード:
58 (21.48%)
ベストトレード:
4 105.64 RUR
最悪のトレード:
-1 620.97 RUR
総利益:
52 801.87 RUR (29 939 pips)
総損失:
-23 945.86 RUR (18 399 pips)
最大連続の勝ち:
14 (2 232.70 RUR)
最大連続利益:
4 105.64 RUR (1)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
30.94%
最大入金額:
12.29%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.17
長いトレード:
136 (50.37%)
短いトレード:
134 (49.63%)
プロフィットファクター:
2.21
期待されたペイオフ:
106.87 RUR
平均利益:
249.07 RUR
平均損失:
-412.86 RUR
最大連続の負け:
3 (-4 670.89 RUR)
最大連続損失:
-4 670.89 RUR (3)
月間成長:
2.85%
年間予想:
34.53%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
52.77 RUR
最大の:
4 673.79 RUR (9.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.91% (4 670.89 RUR)
エクイティによる:
38.44% (16 607.34 RUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDUSDb
|84
|GBPCADb
|44
|EURUSDb
|37
|AUDCADb
|30
|EURCHFb
|29
|USDJPYb
|16
|AUDNZDb
|7
|EURJPYb
|5
|GBPUSDb
|3
|CADJPYb
|3
|GBPAUDb
|2
|EURGBPb
|2
|AUDUSDb
|2
|EURAUDb
|1
|EURNZDb
|1
|AUDJPYb
|1
|CADCHFb
|1
|CHFJPYb
|1
|NZDJPYb
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDUSDb
|110
|GBPCADb
|82
|EURUSDb
|98
|AUDCADb
|70
|EURCHFb
|39
|USDJPYb
|41
|AUDNZDb
|-10
|EURJPYb
|9
|GBPUSDb
|6
|CADJPYb
|5
|GBPAUDb
|2
|EURGBPb
|11
|AUDUSDb
|6
|EURAUDb
|1
|EURNZDb
|1
|AUDJPYb
|1
|CADCHFb
|2
|CHFJPYb
|1
|NZDJPYb
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDUSDb
|3.2K
|GBPCADb
|3.4K
|EURUSDb
|948
|AUDCADb
|2.1K
|EURCHFb
|1.4K
|USDJPYb
|789
|AUDNZDb
|-2K
|EURJPYb
|350
|GBPUSDb
|267
|CADJPYb
|303
|GBPAUDb
|159
|EURGBPb
|202
|AUDUSDb
|160
|EURAUDb
|100
|EURNZDb
|99
|AUDJPYb
|99
|CADCHFb
|104
|CHFJPYb
|102
|NZDJPYb
|112
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 105.64 RUR
最悪のトレード: -1 621 RUR
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +2 232.70 RUR
最大連続損失: -4 670.89 RUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AMarkets-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
