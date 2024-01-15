シグナルセクション
Boris Gulikov

BG Night Line Sets 2

Boris Gulikov
レビュー0件
信頼性
110週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 104%
AMarkets-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
270
利益トレード:
212 (78.51%)
損失トレード:
58 (21.48%)
ベストトレード:
4 105.64 RUR
最悪のトレード:
-1 620.97 RUR
総利益:
52 801.87 RUR (29 939 pips)
総損失:
-23 945.86 RUR (18 399 pips)
最大連続の勝ち:
14 (2 232.70 RUR)
最大連続利益:
4 105.64 RUR (1)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
30.94%
最大入金額:
12.29%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.17
長いトレード:
136 (50.37%)
短いトレード:
134 (49.63%)
プロフィットファクター:
2.21
期待されたペイオフ:
106.87 RUR
平均利益:
249.07 RUR
平均損失:
-412.86 RUR
最大連続の負け:
3 (-4 670.89 RUR)
最大連続損失:
-4 670.89 RUR (3)
月間成長:
2.85%
年間予想:
34.53%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
52.77 RUR
最大の:
4 673.79 RUR (9.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.91% (4 670.89 RUR)
エクイティによる:
38.44% (16 607.34 RUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDUSDb 84
GBPCADb 44
EURUSDb 37
AUDCADb 30
EURCHFb 29
USDJPYb 16
AUDNZDb 7
EURJPYb 5
GBPUSDb 3
CADJPYb 3
GBPAUDb 2
EURGBPb 2
AUDUSDb 2
EURAUDb 1
EURNZDb 1
AUDJPYb 1
CADCHFb 1
CHFJPYb 1
NZDJPYb 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDUSDb 110
GBPCADb 82
EURUSDb 98
AUDCADb 70
EURCHFb 39
USDJPYb 41
AUDNZDb -10
EURJPYb 9
GBPUSDb 6
CADJPYb 5
GBPAUDb 2
EURGBPb 11
AUDUSDb 6
EURAUDb 1
EURNZDb 1
AUDJPYb 1
CADCHFb 2
CHFJPYb 1
NZDJPYb 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDUSDb 3.2K
GBPCADb 3.4K
EURUSDb 948
AUDCADb 2.1K
EURCHFb 1.4K
USDJPYb 789
AUDNZDb -2K
EURJPYb 350
GBPUSDb 267
CADJPYb 303
GBPAUDb 159
EURGBPb 202
AUDUSDb 160
EURAUDb 100
EURNZDb 99
AUDJPYb 99
CADCHFb 104
CHFJPYb 102
NZDJPYb 112
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 105.64 RUR
最悪のトレード: -1 621 RUR
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +2 232.70 RUR
最大連続損失: -4 670.89 RUR

レビューなし
BG Night Line Sets 2
30 USD/月
104%
0
0
USD
46K
RUR
110
100%
270
78%
31%
2.20
106.87
RUR
38%
1:500
